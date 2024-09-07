Загрязнение рек Сейм и Десна: запреты действуют, уже не фиксируется массовый мор рыбы
Киев • УНН
На Черниговщине продолжаются мероприятия по ликвидации последствий загрязнения рек Сейм и Десна. Запреты на купание и использование воды остаются, но ситуация улучшается - скорость движения загрязненной воды уменьшилась.
В Черниговской области продолжаются мероприятия по ликвидации последствий загрязнения рек Сейм и Десна, запреты на купание, вылов рыбы и использование воды остаются, но уже не фиксируется массовый мор рыбы, а скорость движения загрязненной воды меньше скорости течения Десны, сообщил в субботу в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Плохо то, что органически загрязненная вода движется по Десне. Поэтому - продолжают действовать запреты на купание, вылов рыбы и использование воды обеих рек для хозяйственных нужд, в частности поения скота и полива овощей. Из лучшего - пятно уже не такое концентрированное, а скорость его движения меньше скорости течения Десны. Это дает больше времени на его разбавление и насыщение воды кислородом. (...) Уже не фиксируется массовый мор рыбы
По его словам, чтобы ускорить искусственную аэрацию, нужны дополнительные установки, с чем поможет Минприроды.
"Качество воды специалисты проверяют несколько раз в день. Что касается убытков для нашей области - сейчас они достигают 186 млн грн, окончательные будем считать после преодоления последствий", - написал Чаус.
Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне5 сентября 2024, 18:45 • 18247 просмотров