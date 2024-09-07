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Забруднення річок Сейм та Десна: заборони діють, уже не фіксується масовий мор риби

Забруднення річок Сейм та Десна: заборони діють, уже не фіксується масовий мор риби

Київ • УНН

 • 17423 перегляди

На Чернігівщині тривають заходи з ліквідації наслідків забруднення річок Сейм та Десна. Заборони на купання та використання води залишаються, але ситуація покращується - швидкість руху забрудненої води зменшилась.

У Чернігівській області тривають заходи з ліквідації наслідків забруднення річок Сейм та Десна, заборони на купання, вилов риби та використання води залишаються, але уже не фіксується масовий мор риби, а швидкість руху забрудненої води менша за швидкість течії Десни, повідомив у суботу у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН

Погано те, що органічно забруднена вода рухається Десною. Відтак – продовжують діяти заборони на купання, вилов риби та використання води обох річок для господарських потреб, зокрема поїння худоби та поливу городини. З кращого – пляма вже не така концентрована, а швидкість її руху менша за швидкість течії Десни. Це дає більше часу на її розбавлення та насичення води киснем. (...) Уже не фіксується масовий мор риби

- повідомив Чаус за підсумками засідання ТЕБ та НС за участю голови Міндовкілля

З його слів, щоб пришвидшити штучну аерацію, потрібні додаткові установки, з чим допоможе Міндовкілля.

"Якість води фахівці перевіряють кілька разів на день. Щодо збитків для нашої області – зараз вони сягають 186 млн грн, остаточні рахуватимемо після подолання наслідків", - написав Чаус.

Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне05.09.24, 21:45 • 18974 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП

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