Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві

Ризики потрапляння шкідливих речовин до Деснянського водозабору Києва через забруднення Десни мінімальна. Про це журналісту УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

На запитання, чи забруднення води у Десні може спричинити потрапляння забрудненої води до Деснянського водозабору, Рубан відповів: "Що стосується Деснянського водозабору, то на сьогодні ризики потрапляння шкідливих речовин мінімальна через високу окиснюваність та високу розбавленість водою. Щодня Київводоканалом, службами Київської міської державної адміністрації, підрозділами МОЗ та екологічною службою моніториться ситуація в Київській області з метою недопущення потрапляння даних речовин".

Рубан зазначив, що Київводоканалом ситуація моніториться двічі на день в Десні, на водозаборі щогодинно.

"На сьогодні ситуація прогнозовано благополучна, але пляма яка була зареєстрована на Сеймі й реєстрація мору риби дійсно є насторожуючою, тому ситуація на сьогодні під контролем. В Києві проведено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виділено додатково реагенти на Київводоканал. На сьогодні ситуація контрольована, вживати воду з кранів водоканалу безпечно", - сказав Рубан.

Проте він зазначив, що мінімальний ризик існує, тому що пляма йде по Десні.

"Вона моніториться. Висока окиснюваність води в Десні, висока розбавленість дасть змогу мінімізувати й природно очистити дану воду. Що стосується фейків про забруднення свердловин, то це на сьогодні неможливо", - зазначив Рубан.

Доповнення

10 вересня Міндовкілля повідомляло, що ситуація із рухом забруднення Десною в напрямку Київської області контрольована, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, наразі у пробах питної води в системі водопостачання Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено.

Також повідомлялося, що забруднення води поширилося на 191 км від впадіння Сейму у Десну. У районі Чернігова фіксується покращення ситуації, але вміст кисню та деяких металів у воді все ще не сягає норми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.