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Забруднення Десни та Сейму: вміст кисню та деяких металів все ще не в нормі, у районі Чернігова покращилася ситуація

Забруднення Десни та Сейму: вміст кисню та деяких металів все ще не в нормі, у районі Чернігова покращилася ситуація

Київ • УНН

 • 11636 перегляди

Забруднення річки Десни поширилося на 191 км від впадіння Сейму. У Чернігові фіксується покращення ситуації, але вміст кисню та деяких металів у воді все ще не нормалізувався.

Забруднення води поширилося на 191 км від впадіння Сейму у Десну. У районі Чернігова фіксується покращення ситуації, але вміст кисню та деяких металів у воді  все ще не сягає норми, повідомили у Міндовкілля у вівторок, пише УНН.  

Деталі

"Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля села Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі села Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані", - ідеться у повідомленні.

За даними Міндовкілля, "у районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби".

"В цілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по руслу річки. Найгірші показники фіксуються у селі Боромики та місті Чернігів", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що вміст розчиненого кисню у Десні в районі села Боромики знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³). А на ділянці Десни між селами Велике Устя та Кладьківка вміст розчиненого кисню, як вказано, нормалізувався.

Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раз фіксується у пунктах сіл Пекарів, Боромики та міста Чернігів. Вміст заліза загального у пунктах села Боромики та міста Чернігів перевищений у 2,3 раз, зазначили у міністерстві.

При цьому зауважують, що "перевищення по марганцю є типовим для даної пори року". "Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер", - вказали у відомстві.

"Підвищення заліза загального, марганцю та азоту амонійного є реакцією екосистеми на загальний екологічний стан річки. Також причиною зростання марганцю у воді може стати підвищений вміст гумусових сполук через високі температури повітря та зниження кисневого режиму", - додали у міністерстві.

"Також інформуємо, що у річах Сейм та Десна перевищень пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - сказано у повідомленні.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській області, як повідомляється, "поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми".

"За останню добу Держпродспоживслужби спільно з ДЕІ та місцевими органами влади на території міста Чернігів зібрали та утилізували 25 кг загиблої риби. На Сумщині випадків замору риби не фіксується", - ідеться у повідомленні. 

Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено10.09.24, 12:33 • 23882 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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