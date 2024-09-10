Загрязнение Десны и Сейма: содержание кислорода и некоторых металлов все еще не в норме, в районе Чернигова улучшилась ситуация

Загрязнение воды распространилось на 191 км от впадения Сейма в Десну. В районе Чернигова фиксируется улучшение ситуации, но содержание кислорода и некоторых металлов в воде все еще не достигает нормы, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (возле села Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. В районе села Шестовица наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению - признаки загрязнения не зафиксированы», - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, «в районе города Чернигов фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы».

«В целом по Десне в Черниговской области продолжается процесс перемещения загрязнения по руслу реки. Худшие показатели фиксируются в селе Боромики и городе Чернигов», - сказано в сообщении.

Сообщается, что содержание растворенного кислорода в Десне в районе села Боромики снизилось до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³). А на участке Десны между селами Великое Устье и Кладьковка содержание растворенного кислорода, как указано, нормализовалось.

Превышение содержания марганца в 3,8-8,4 раз фиксируется в пунктах сел Пекаров, Боромики и города Чернигов. Содержание железа общего в пунктах села Боромики и города Чернигов превышено в 2,3 раз, отметили в министерстве.

При этом отмечают, что «превышение по марганцу является типичным для данного времени года». «Природные факторы обусловливают некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, которое имеет естественный характер», - указали в ведомстве.

«Повышение железа общего, марганца и азота аммонийного является реакцией экосистемы на общее экологическое состояние реки. Также причиной роста марганца в воде может стать повышенное содержание гумусовых соединений из-за высоких температур воздуха и снижения кислородного режима», - добавили в министерстве.

«Также информируем, что в реках Сейм и Десна превышений пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено», - сказано в сообщении.

В реке Сейм в Сумской и Черниговской области, как сообщается, «постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако все еще находится ниже нормы».

«За последние сутки Госпродпотребслужбы совместно с ГЭИ и местными органами власти на территории города Чернигов собрали и утилизировали 25 кг погибшей рыбы. На Сумщине случаев замора рыбы не фиксируется», - говорится в сообщении.

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