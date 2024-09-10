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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 16:24  •  19205 просмотра

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Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве сообщил о минимальном риске попадания вредных веществ в Деснянский водозабор. Ситуация контролируется, вода из кранов безопасна для употребления.

Риски попадания вредных веществ в Деснянский водозабор Киева из-за загрязнения Десны минимальна. Об этом журналисту УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

На вопрос, может ли загрязнение воды в Десне вызвать попадание загрязненной воды в Деснянский водозабор, Рубан ответил: «Что касается Деснянского водозабора, то на сегодня риски попадания вредных веществ минимальна из-за высокой окисляемости и высокой разбавленности водой. Ежедневно Киевводоканалом, службами Киевской городской государственной администрации, подразделениями Минздрава и экологической службой мониторится ситуация в Киевской области с целью недопущения попадания данных веществ».

Рубан отметил, что Киевводоканалом ситуация мониторится дважды в день в Десне, на водозаборе ежечасно.

«На сегодня ситуация прогнозируемо благополучная, но пятно, которое было зарегистрировано на Сейме и регистрация мора рыбы действительно является настораживающей, поэтому ситуация на сегодня под контролем. В Киеве проведена комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, выделены дополнительно реагенты на Киевводоканал. На сегодня ситуация контролируемая, употреблять воду из кранов водоканала безопасно», - сказал Рубан.

Однако он отметил, что минимальный риск существует, потому что пятно идет по Десне.

«Она мониторится. Высокая окисляемость воды в Десне, высокая разбавленность позволит минимизировать и естественно очистить данную воду. Что касается фейков о загрязнении скважин, то это на сегодня невозможно», - отметил Рубан.

Дополнение

10 сентября Минприроды сообщало, что ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевской области контролируемая, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, пока в пробах питьевой воды в системе водоснабжения Киева превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не обнаружено.

Также сообщалось, что загрязнение воды распространилось на 191 км от впадения Сейма в Десну. В районе Чернигова фиксируется улучшение ситуации, но содержание кислорода и некоторых металлов в воде все еще не достигает нормы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что сброс нечистот из сахарного завода в городе Теткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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