Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Поп-певица Дженнифер Лопес заявила, что в жизни «нет случайностей» и поделилась тем, как она преодолевает трудности, в частности развод с Беном Аффлеком. Об этом она сказала в интервью для британского журнала Vogue, передает УНН.

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По словам артистки, она воспринимает сложные моменты как уроки, которые помогают ей расти и меняться.

Я думаю, что справляюсь с трудностями, не воспринимая их как нечто, что случается со мной, а как нечто, что случается для меня, чтобы усвоить важный урок - сказала артистка.

Она добавила, что именно такова и есть природа трудностей в жизни.

Что я должен понять? Случайностей не бывает. Это не происходит просто так, случайно. Это случается по определенной причине. Что я могу узнать и как я могу выйти из этой ситуации лучше, сильнее, более осведомленной, эволюционировать и расти?

Лопес также отметила, что не жалеет о том, что дала Аффлеку второй шанс.

Их роман возобновился в 2021 году спустя 17 лет после разрыва, но завершился разводом.

Это не значит, что это почти не сломало меня полностью - призналась она в разговоре для журнала Interview.

Она сказала, что это почти сломало ее. Но теперь, глядя с другой стороны, я думаю:

Черт, это было именно то, что мне было нужно. Спасибо тебе, Боже. Прости, что я так долго это понимала. Прости, что тебе пришлось делать это со мной столько раз. Я должна была понять еще два или три раза назад. Но ты заставил меня понять, ударив меня молотом по голове - отметила Лопес.

Она подала заявление на развод 20 августа в суде Лос-Анджелеса. Ее прошение о расторжении брака было подано ровно через два года после их свадьбы в Джорджии. Слухи о проблемах в браке пары распространялись в течение нескольких месяцев перед тем, как Лопес решила официально завершить отношения.

Напомним,

Лопес и Аффлек впервые поженились в 2022 году во время неожиданной церемонии в Лас-Вегасе. Через месяц они провели праздничную церемонию для друзей и родных в поместье стоимостью $8 миллионов в Джорджии, которое Аффлек приобрел еще 20 лет назад, когда они начали встречаться.

Пара познакомилась во время съемок фильма Gigli в 2002 году. Сначала они планировали пожениться в 2003-м, но свадьба была перенесена, а уже в начале 2004 года они разорвали помолвку. Их роман возобновился в 2021 году, а предложение Аффлек сделал в апреле 2022-го.

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