Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

ukenru
Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 112957 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 157229 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 246631 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 201204 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 183682 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 145889 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 161944 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 180456 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195308 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 315317 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

За прекращением боевых действий может последовать членство Украины в НАТО - советник Байдена

 • 64820 просмотра
На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

02:38 • 22360 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

02:55 • 51795 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

03:38 • 56052 просмотра
КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

05:54 • 33105 просмотра
публикации
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 112952 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 145370 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 246624 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 315317 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 228596 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 2194 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 90704 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 101385 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 104253 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 103411 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Киев  •  УНН

 • 2149 просмотра

Read in English

Дженнифер Лопес поделилась размышлениями о своем разводе с Беном Аффлеком в интервью Vogue. Певица рассказала, что воспринимает разрыв как важный жизненный урок, который помог ей стать сильнее.

Поп-певица Дженнифер Лопес заявила, что в жизни «нет случайностей» и поделилась тем, как она преодолевает трудности, в частности развод с Беном Аффлеком. Об этом она сказала в интервью для британского журнала Vogue, передает УНН.

Детали

По словам артистки, она воспринимает сложные моменты как уроки, которые помогают ей расти и меняться.

Я думаю, что справляюсь с трудностями, не воспринимая их как нечто, что случается со мной, а как нечто, что случается для меня, чтобы усвоить важный урок

- сказала артистка.

Она добавила, что именно такова и есть природа трудностей в жизни.

Что я должен понять? Случайностей не бывает. Это не происходит просто так, случайно. Это случается по определенной причине. Что я могу узнать и как я могу выйти из этой ситуации лучше, сильнее, более осведомленной, эволюционировать и расти?

Лопес также отметила, что не жалеет о том, что дала Аффлеку второй шанс.

Image

Их роман возобновился в 2021 году спустя 17 лет после разрыва, но завершился разводом.

Это не значит, что это почти не сломало меня полностью

- призналась она в разговоре для журнала Interview.

Она сказала, что это почти сломало ее. Но теперь, глядя с другой стороны, я думаю:

Черт, это было именно то, что мне было нужно. Спасибо тебе, Боже. Прости, что я так долго это понимала. Прости, что тебе пришлось делать это со мной столько раз. Я должна была понять еще два или три раза назад. Но ты заставил меня понять, ударив меня молотом по голове

- отметила Лопес.

Она подала заявление на развод 20 августа в суде Лос-Анджелеса. Ее прошение о расторжении брака было подано ровно через два года после их свадьбы в Джорджии. Слухи о проблемах в браке пары распространялись в течение нескольких месяцев перед тем, как Лопес решила официально завершить отношения.

Напомним,

Лопес и Аффлек впервые поженились в 2022 году во время неожиданной церемонии в Лас-Вегасе. Через месяц они провели праздничную церемонию для друзей и родных в поместье стоимостью $8 миллионов в Джорджии, которое Аффлек приобрел еще 20 лет назад, когда они начали встречаться.

Пара познакомилась во время съемок фильма Gigli в 2002 году. Сначала они планировали пожениться в 2003-м, но свадьба была перенесена, а уже в начале 2004 года они разорвали помолвку. Их роман возобновился в 2021 году, а предложение Аффлек сделал в апреле 2022-го.  

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»18 дек. 2024, 10:56 • 107847 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости МираУНН Lite
las-vegasЛас-Вегас
los-andzhelesЛос-Анджелес