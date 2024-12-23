Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Праздничные дни могут приносить не только радость, но и стресс. Чтобы понять, почему так происходит и как этого избежать - УНН обратился к Елене Гнатко, КПТ-консультанту и психологу Центра «Далі». Она рассказала, как снизить уровень стресса и посоветовала простые методы для сохранения внутренней гармонии во время праздников.

Когда мы были детьми, период новогодних праздников казался настоящей сказкой. Подарки, праздничные застолья, зимние забавы в кругу близких и друзей создавали неповторимую атмосферу. Мы даже не задумывались, что этот «волшебный» мир создавали взрослые вокруг нас. Теперь мы сами стали теми волшебниками, которые организуют праздник для себя, своих детей и близких. Однако в современном мире праздники выглядят совсем иначе. Мы сталкиваемся с давлением социальных сетей, где инфлюенсеры демонстрируют «успешный успех», где идеально украшенные дома, лучшие подарки и увлекательные развлечения. К этому добавляется маркетинговое влияние ритейлеров, которые продают не только товары, но и иллюзию идеального новогоднего настроения «в комплекте».

Адвент-календари, бесконечные списки дел и потребность «успеть все» создают своеобразный марафон, который часто похож на коллективный невроз и забирает больше энергии, чем приносит радости.

В погоне за выполнением всех задач и созданием «праздника мечты» мы нередко сталкиваемся с синдромом упущенных возможностей (FOMO: Fear of Missing Out). Это страх пропустить что-то важное, когда кажется, что все вокруг успевают больше, а их праздники выглядят идеально. В таком состоянии мы склонны тратить больше денег, времени и сил, чем нужно, и вместо новогоднего настроения получаем стресс и истощение.

Праздники - это не про идеальность. Это возможность перезагрузиться, отвлечься от рутины, побыть в кругу семьи и друзей, в роли волшебника для близких или для себя. Главное - не гнаться за стандартами, которые нам навязывает общество, а создать собственный сценарий праздника, ориентируясь на то, что именно вам приносит радость.

Как уменьшить уровень стресса от праздничной суеты?

1. Попробуйте запланировать дела, которые хотите выполнить именно в период праздников, заранее и разделить их на небольшие для легкости воплощения. Стоит оценить их реальность и актуальность для вас, чтобы избежать дополнительного разочарования в случае невыполнения.

2. Внимательно распределяйте бюджет, чтобы после Нового года не испытывать нехватку средств. Очень часто именно в период новогодних праздников мы склонны к импульсивным покупкам.

3. Не забывайте о себе. Забота о собственных потребностях позволит встретить праздники в хорошем настроении и хорошем самочувствии, предновогодняя подготовка должна приносить удовольствие, а не ощущение стресса или истощения. Не бойтесь говорить «нет» неважным для вас событиям, которые могут создать дополнительные нагрузки.

4. Привлекайте близких к совместной организации. Это позволит почувствовать взаимную поддержку, вовлеченность и причастность к созданию праздничного настроения.

5. Позаботьтесь о себе. Короткая прогулка, теплая ванна, своевременный отдых позволят восстановить ресурс. Но если вам трудно справиться с эмоциями или уровень стресса повышается, не пренебрегайте помощью психолога.

Помните: магия праздников - не в идеальности, а в теплых эмоциях и времени, проведенном вместе с близкими.