В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
Киев • УНН
В нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за высокого потребления. Отключения коснулись Киева, Днепра, Сумской, Кировоградской и Полтавской областей.
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН.
Детали
"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - написал в Facebook глава Yasno Сергей Коваленко.
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. В 14:10 введено ГАВ для 1 и 2 очередей потребителей. Важно! Номер очереди по ГПВ не совпадает с номером очереди по ГАВ", - сообщили в Сумыоблэнерго.
"Внимание! Важная информация! 23.12.2024 с 14 час. 30 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений 2 очереди (ГАО). Уважаемые потребители, обратите внимание: в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено", - отметили в Кировоградоблэнерго.
"В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 декабря в области применены 2 очереди графика аварийных отключений до 16:00", - указали в Полтаваоблэнерго.
Потребление электричества в Украине выросло: какая причина23 дек. 2024, 08:54 • 10825 просмотров