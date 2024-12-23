Потребление электричества в Украине выросло: какая причина
Киев • УНН
Из-за похолодания и начала рабочей недели потребление электроэнергии выросло на 2,5% по сравнению с прошлой пятницей. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности после российских атак.
Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту на фоне похолодания и начала рабочей недели, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 20 декабря. Это объясняется традиционным повышением потребления в начале рабочей недели, облачной погодой и снижением температуры воздуха в большинстве регионов», - сообщили в Укрэнерго.
Вчера, 22 декабря, суточный максимум потребления, как указано, был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% ниже, чем максимум предыдущего дня - в субботу, 21 декабря.
«Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется», - отметили в компании.
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Украина с началом недели увеличила импорт электричества: что происходит в энергосистеме23 дек. 2024, 08:10 • 9357 просмотров