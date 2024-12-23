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Украина с началом недели увеличила импорт электричества: что происходит в энергосистеме

Украина с началом недели увеличила импорт электричества: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 2569 просмотра

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Минэнерго сообщает об увеличении импорта электроэнергии до 9259 МВт*ч из пяти соседних стран. Энергетики восстановили электроснабжение для 14511 потребителей после обстрелов.

Рациональное потребление электроэнергии сегодня необходимо в течение дня, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран в объеме, большем, чем днем ранее, пишет УНН со ссылкой на данные Минэнерго.

Детали

Как указали в Минэнерго, враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, что приводит к повреждению подстанций и линий электропередачи, ограничивая возможности энергосистемы. 

Энергетики, как отмечается, оперативно выполняют работы по восстановлению на поврежденных энергообъектах, максимально осуществляют необходимые меры для стабилизации энергосистемы.  

«Призываем всех потребителей рационально потреблять электроэнергию в течение дня. Экономное потребление уменьшает нагрузку на энергосистему», - отметили в Минэнерго.

За прошедшие сутки энергетики, как сообщается, восстановили питание для 14 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 9 259 МВт*ч и мощностью 1042 МВт, что больше, чем накануне (8 500 МВт*ч и мощностью 979 МВт)

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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