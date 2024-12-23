Украина с началом недели увеличила импорт электричества: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Минэнерго сообщает об увеличении импорта электроэнергии до 9259 МВт*ч из пяти соседних стран. Энергетики восстановили электроснабжение для 14511 потребителей после обстрелов.
Рациональное потребление электроэнергии сегодня необходимо в течение дня, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран в объеме, большем, чем днем ранее, пишет УНН со ссылкой на данные Минэнерго.
Детали
Как указали в Минэнерго, враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, что приводит к повреждению подстанций и линий электропередачи, ограничивая возможности энергосистемы.
Энергетики, как отмечается, оперативно выполняют работы по восстановлению на поврежденных энергообъектах, максимально осуществляют необходимые меры для стабилизации энергосистемы.
«Призываем всех потребителей рационально потреблять электроэнергию в течение дня. Экономное потребление уменьшает нагрузку на энергосистему», - отметили в Минэнерго.
За прошедшие сутки энергетики, как сообщается, восстановили питание для 14 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 9 259 МВт*ч и мощностью 1042 МВт, что больше, чем накануне (8 500 МВт*ч и мощностью 979 МВт)