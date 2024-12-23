Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

Во время войны замедление темпов украинизации - это не только культурная проблема, но и угроза нацбезопасности. Пропаганда через интернет и соцсети усиливает влияние врага, а нейтральная позиция в языковом вопросе только способствует этому.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ответил на вопрос УНН относительно того, как решить ситуацию с людьми, которые не желают переходить на украинский язык, мотивируя это принципами.

Вопрос украинского языка - это вопрос конституционного строя, и соответственно тот, кто ставит под угрозу вопрос национальной безопасности, бесспорно, должен быть предметом внимания со стороны правоохранительных органов. Я не вижу смысла говорить об этом дополнительно в условиях войны, когда война идет не только за целостность, не только за критичность, но и за наше сохранение как украинской нации. Эта война носит геноцидальный характер - отметил Тараса Креминь

Он напомнил, что война начиналась с защиты так называемых «русскоязычных граждан», а продолжается уничтожением городов, городков, людей, гражданских, детей и взрослых.

«Поэтому, как уполномоченный, я предложил органам власти принять неотложные меры реагирования, которые размещены на нашем официальном сайте. Со своей стороны мы продолжаем наступательную украинизацию, мы защищаем право граждан Украины на информацию и услуги. Защищаем украинский язык как государственный и укрепляем конституционный статус государственного языка», - добавил языковой омбудсмен.

Он также ответил на вопрос УНН о том, что способствовало росту русификации медиапространства в Украине.

Это связано с тем, что интернет-среда вряд ли регулируется отдельными законодательными актами. В законе о языке определено, что язык интернета в Украине - украинский, но только для зарегистрированных в Украине медиа. Однако у нас есть разного рода соцсети, которыми пользуется молодежь, есть телеграмм-каналы, есть ТикТок, которые приобретают огромную популярность в Украине. Поэтому есть вопросы и к правоохранительным органам, и к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы подготовить консолидированные рекомендации, в том числе для регулирования интернет-среды на законодательном уровне - отметил Тарас Кремень.

Он добавил, что медиапространство на территории Украины должно принадлежать Украине, потому что в нынешних условиях интернет стал, в частности, источником российской дезинформации и пропаганды, что негативно влияет на вопросы, связанные с национальной безопасностью и обороной.

"Как уполномоченный, я считаю, что интернет на территории Украины требует дополнительного внимания и сосредоточения на механизмах стабилизации для обеспечения прав украинцев", - подытожил языковой омбудсмен.

Основные причины замедления украинизации, которые отметил ранее языковой омбудсмен:

1. Российское влияние на украинскую идентичность через оккупацию социальных сетей, телеграмм-каналов и медиапространства, особенно на юге и востоке Украины, что влияет на сознание молодых украинцев.

2. Уменьшение количества лиц, которые считают украинский родным языком, среди учеников, родителей и учителей.

3. Снижение использования украинского языка в образовательной среде.

4. Языковые проблемы среди молодежи, в частности небольшое количество учеников, которые общаются на украинском языке с друзьями или дома.

Добавим

В условиях войны язык - это вопрос нацбезопасности. Русский язык был и остается инструментом влияния, который враг использует для пропаганды и раскола общества, распространяя свои нарративы в медиа и соцсетях, манипулируя общественным мнением.

Напомним, что русский язык на оккупированных территориях используется для вытеснения украинского и уничтожения национальной идентичности. Например, ЦНС недавно сообщал, что оккупанты в Донецкой области открывают центры популяризации русского языка.

Кроме того, в россии приняли закон о обязательной проверке знаний русского языка для детей мигрантов.

А «какая разница» или оправдание принципами только играют на руку агрессору, подрывая единство украинцев. Защита русского языка в нынешних условиях - это сознательное или бессознательное содействие врагу.

Также вспомним исторический опыт, когда россия веками уничтожала украинский язык через запреты, русификацию и репрессии. Поддержка русского сейчас - это продолжение колониальной политики. Даже Донбасс исторически был преимущественно украиноязычным регионом. Русификация там усилилась в советское время.

Ранее

Уполномоченный по защите государственного языка заявлял, что в 2024 году наблюдаются признаки замедления украинизации. Он отмечал, что утверждение украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни должно стать стратегической задачей для Украины.