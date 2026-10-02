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Непал планирует осушить четыре ледниковых озера после смертоносного наводнения

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Непал начнет шестилетний проект стоимостью $50 млн по снижению уровня четырех ледниковых озер. Цель — предотвратить прорывы дамб и наводнения.

Непал планирует осушить четыре ледниковых озера после смертоносного наводнения

Непал начнет в этом финансовом году масштабную программу по осушению четырех ледниковых озер, расположенных высоко в горах, пытаясь снизить риски наводнений. Об этом заявили чиновники после недавней катастрофы, в результате которой погибли более 1400 человек, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спасатели до сих пор ищут более 5000 человек, пропавших без вести в приграничном с Китаем регионе после того, как августовский обвал ледника вызвал оползни и внезапное наводнение, прорвавшееся в долину.

"Наша цель — снизить риск прорыва естественных дамб озерами и уменьшить риск наводнений ниже по течению", — сказал Субаш Туладхар, эксперт государственного исследовательского центра, которому поручено контролировать новый проект.

Он сказал, что каналы будут регулируемо отводить воду в соседние реки, добавив, что рабочие сталкиваются с рисками для здоровья из-за длительных периодов работы на большой высоте, а также с опасностью внезапных наводнений.

Проектные работы и детальные исследования, направленные на центральные и восточные озера Тулаги, Нижний Барун, Лумдинг Тшо и Хонгу II, начнутся в финансовом году, который продлится до середины июля 2027 года, сообщила администрация.

Программа развития Организации Объединенных Наций и Международный центр комплексного развития гор (ICIMOD) в отчете за 2020 год отмечают, что озера, расположенные на высоте от 4050 м до 5483 м, являются одними из наиболее потенциально опасных в Непале.

Непал обладал необходимыми для проекта стоимостью 50 миллионов долларов навыками и опытом, а финансироваться он будет Зеленым климатическим фондом, ПРООН и правительством, добавил Туладхар из Непальского центра исследований гидрологии и водных ресурсов.

Работы по отводу воды "через затворные сооружения" начнутся после детального исследования и могут продлиться до шести лет, заявил исполнительный директор Центра Санджив Барал.

Они будут включать установку датчиков, систем прогнозирования и предупреждения о наводнениях, а также меры по повышению устойчивости территорий ниже по течению и подготовке общин к рискам.

В рамках аналогичных предыдущих мероприятий Непал снизил на 3 м уровень центрального гималайского ледникового озера Тшо Ролпа в 2000 году, а также уровень озера Имджа возле горы Эверест, высочайшей вершины мира, 10 лет назад.

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Катастрофа в Непале стала предупреждением для мира, заявил премьер-министр Балендра Шах в прошлом месяце в страстной речи перед Организацией Объединенных Наций, в которой обвинил в этом изменение климата на фоне незначительных выбросов его страны.

Отступление ледников, нестабильные горные склоны и все более непредсказуемые реки показали, что Непал платит высокую цену, добавил он.

В Непале, где за последние четыре десятилетия было зарегистрировано около 26 наводнений вследствие прорывов ледниковых озер, в среднем ежегодно от экстремальных климатических явлений погибает более 300 человек, а ущерб имуществу исчисляется миллионами долларов.

Последние наводнения разрушили десяток гидроэлектростанций, дорог, мостов, ферм и поселений. По словам чиновников, Непалу, находящемуся в тяжелом положении, потребуется почти 5 миллиардов долларов для быстрого восстановления.

Климатологи говорят, что с повышением температуры ледники в Гималаях отступают, оставляя после себя нестабильные ледниковые озера, удерживаемые небольшим количеством породы и льда над долинами, где проживают миллионы людей.

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Снижение уровня озер на 3 м значительно уменьшит угрозу, сказал Самджвал Ратна Баджрачарья, бывший эксперт ICIMOD по ледникам, ледниковым озерам и наводнениям вследствие прорывов.

Юлия Шрамко

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