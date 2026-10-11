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В Іспанії поліція ліквідувала табір із 400 мігрантами за 2 дні до візиту короля

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Поліція вивезла близько 400 мігрантів із пляжу Гуано до центру прийому за два дні до візиту королівського подружжя. Неповнолітніх перевели окремо.

В Іспанії поліція ліквідувала табір із 400 мігрантами за 2 дні до візиту короля

Іспанська поліція провела масштабну операцію з ліквідації табору мігрантів на пляжі Гуано в місті Сеута, де перебували близько 400 людей. Виселення відбулося за 2 дні до запланованого візиту короля Феліпе VI та королеви Летиції. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Операція розпочалася 11 жовтня після 08:00 за участю Національної поліції, підрозділів боротьби з масовими заворушеннями, Цивільної гвардії та міських правоохоронців.

Мігрантів, які залишалися на пляжі, автобусами доправили до центру тимчасового прийому для реєстрації та подальшого розміщення. Водночас частина людей залишила табір ще до прибуття поліції та втекла на сусідні пагорби.

Що відомо про ліквідований табір

Під час операції правоохоронці виявили неповнолітніх мігрантів, яких відокремили від дорослих для подальшого переведення до спеціалізованих центрів.

У Сеуті через місяць після напливу мігрантів протестувальники підпалили їхній табір і зіткнулися з поліцією28.08.26, 14:00 • 4228 переглядiв

Після виселення комунальні служби розпочали прибирання території. Екологи мають оцінити шкоду довкіллю, спричинену тривалим існуванням стихійного поселення.

Ліквідація табору відбулася напередодні візиту іспанського монарха та його дружини 13 жовтня. Королівське подружжя планує взяти участь у церемонії вшанування пам'яті людей, які загинули в морі під час масового перетину кордону поблизу Сеути.

Іспанія просить ЄС допомогти в оформленні мігрантів у Сеуті28.08.26, 22:15 • 4350 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Civil Guard
Іспанія