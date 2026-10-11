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В Испании полиция ликвидировала лагерь с 400 мигрантами за 2 дня до визита короля

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Полиция вывезла около 400 мигрантов с пляжа Гуано в центр приема за два дня до визита королевской четы. Несовершеннолетних перевели отдельно.

В Испании полиция ликвидировала лагерь с 400 мигрантами за 2 дня до визита короля

Испанская полиция провела масштабную операцию по ликвидации лагеря мигрантов на пляже Гуано в городе Сеута, где находились около 400 человек. Выселение состоялось за 2 дня до запланированного визита короля Фелипе VI и королевы Летисии. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Операция началась 11 октября после 08:00 при участии Национальной полиции, подразделений по борьбе с массовыми беспорядками, Гражданской гвардии и городских правоохранителей.

Мигрантов, которые оставались на пляже, автобусами доставили в центр временного приема для регистрации и последующего размещения. В то же время часть людей покинула лагерь еще до прибытия полиции и скрылась на соседних холмах.

Что известно о ликвидированном лагере

Во время операции правоохранители обнаружили несовершеннолетних мигрантов, которых отделили от взрослых для последующего перевода в специализированные центры.

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После выселения коммунальные службы начали уборку территории. Экологи должны оценить ущерб окружающей среде, причиненный длительным существованием стихийного поселения.

Ликвидация лагеря состоялась накануне визита испанского монарха и его супруги 13 октября. Королевская чета планирует принять участие в церемонии памяти людей, погибших в море во время массового пересечения границы вблизи Сеуты.

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Степан Гафтко

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