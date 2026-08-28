Испания просит ЕС помочь с оформлением мигрантов в Сеуте
Киев • УНН
После массового перехода границы в Сеуте остаются до 8000 мигрантов. Испания запросила Frontex и ещё 10 сотрудников для их проверки.
В пятницу Испания обратилась за помощью к Европейскому агентству пограничной и береговой охраны (Frontex) в обработке документов мигрантов в североафриканском анклаве Сеута, почти через месяц после того, как десятки тысяч людей хлынули через границу с Марокко, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка направил запрос Беате Гминдер, генеральному директору Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел, с просьбой о помощи от Frontex, агентства Европейского союза, в проверке мигрантов, незаконно находящихся в анклаве.
Власти заявляют, что в Сеуте остаются от 5000 до 8000 человек после того, как 30 июля из Марокко границу пересекли не менее 72 000 человек в результате массового перехода границы, в результате которого на испанской стороне границы погибли 82 мигранта, еще 14 смертей подтверждены Марокко.
Испания также попросила Frontex предоставить еще 10 сотрудников для помощи в проверке мигрантов.
В Сеуте через месяц после наплыва мигрантов протестующие подожгли их лагерь и столкнулись с полицией28.08.26, 14:00 • 3206 просмотров
Запрос Марласки поступил на фоне растущей напряженности в Сеуте после серии протестов жителей, требующих отъезда мигрантов.
Палатки, используемые мигрантами на пляже Трамполин, где многие из них разбили лагерь, были атакованы и подожжены.
В четверг были арестованы двенадцать мигрантов, которые забросали камнями армейский автомобиль, ранив одного солдата и четырех мигрантов. Одиннадцать человек были высланы из Сеуты, сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в главном суде города.