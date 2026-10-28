Залізнична катастрофа в Іспанії забрала життя вже 64 людей
Київ • УНН
Поблизу станції Урда зіткнулися поїзди AVE та Iryo, загинули 64 людини, 58 поранені. Рух між Мадридом і Андалусією призупинили.
Щонайменше 64 людини загинули в залізничній катастрофі, яка сталася 28 жовтня вранці поблизу станції Урда в іспанській провінції Толедо. Це підтвердили джерела в уряді іспанського автономного співтовариства Кастілья-Ла-Манча, пише УНН з посиланням на El Pais.
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Його президент Еміліано Гарсія-Падж побоюється, що може бути більше жертв.
Також 58 поранених госпіталізовано, 15 з них у критичному стані.
Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав аварію "абсолютно неймовірною", пояснюючи її збоєм LZB, однієї з систем безпеки колії. Він додав, що без усунення цієї несправності було віддано "незрозумілий" наказ про відновлення руху поїздів, що є "помилковим рішенням".
Цивільна гвардія та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру, який регулював рух на швидкісній лінії Мадрид-Севілья, коли сталося зіткнення.
Потяг AVE врізався в Iryo, два вагони зійшли з рейок.
У двох поїздах, що потрапили в аварію, перебувало понад 540 осіб.
У МЗС України повідомили журналістам 28 жовтня, що наразі уточнюють інформацію, чи є серед постраждалих українці.
Прем'єр-міністр Педро Санчес прибув на місце аварії у супроводі міністра внутрішніх справ. Залізничний рух між Мадридом та Андалусією призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей. Уряд та політичні партії скасували свої заходи на сьогодні.