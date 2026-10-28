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Залізнична катастрофа в Іспанії забрала життя вже 64 людей

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Поблизу станції Урда зіткнулися поїзди AVE та Iryo, загинули 64 людини, 58 поранені. Рух між Мадридом і Андалусією призупинили.

Залізнична катастрофа в Іспанії забрала життя вже 64 людей
Фото: El Pais

Щонайменше 64 людини загинули в залізничній катастрофі, яка сталася 28 жовтня вранці поблизу станції Урда в іспанській провінції Толедо. Це підтвердили джерела в уряді іспанського автономного співтовариства Кастілья-Ла-Манча, пише УНН з посиланням на El Pais.

Деталі

Його президент Еміліано Гарсія-Падж побоюється, що може бути більше жертв.

Також 58 поранених госпіталізовано, 15 з них у критичному стані.

Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав аварію "абсолютно неймовірною", пояснюючи її збоєм LZB, однієї з систем безпеки колії. Він додав, що без усунення цієї несправності було віддано "незрозумілий" наказ про відновлення руху поїздів, що є "помилковим рішенням".

Цивільна гвардія та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру, який регулював рух на швидкісній лінії Мадрид-Севілья, коли сталося зіткнення.

Потяг AVE врізався в Iryo, два вагони зійшли з рейок. 

У двох поїздах, що потрапили в аварію, перебувало понад 540 осіб.

У МЗС України повідомили журналістам 28 жовтня, що наразі уточнюють інформацію, чи є серед постраждалих українці.

Прем'єр-міністр Педро Санчес прибув на місце аварії у супроводі міністра внутрішніх справ. Залізничний рух між Мадридом та Андалусією призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей. Уряд та політичні партії скасували свої заходи на сьогодні.

Юлія Шрамко

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