В Испании обрушился бар: люди оказались под завалами, более 10 пострадавших
Киев • УНН
В баре на севере Испании обрушился пол, а затем потолок. 12 людям оказали помощь, полиция расследует причины обрушения.
12 людям оказали помощь в субботу, 3 октября, после обрушения бара в Ла-Риохе на севере Испании. Об этом сообщила Гражданская гвардия Испании, пишет УНН.
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Бар в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерре обрушился примерно в 5:25 утра (06:25 по киевскому времени), внутри находились около 50 человек, сообщили в Гражданской гвардии Испании в X.
"Частичное обрушение внутри здания, где в тот момент находились около 50 человек. 12 людям оказали помощь парамедики", — говорится в сообщении.
По данным Reuters, 11 человек были доставлены в больницу с травмами.
Службам экстренной помощи, пишет Reuters, пришлось спасать людей из-под обломков разрушенного здания. Они обследовали место происшествия, чтобы выяснить, не остался ли кто-нибудь еще в ловушке.
По данным властей, выжившие рассказали, что сначала обрушился пол бара, а затем и потолок.
Полиция начала расследование причин обрушения бара.
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