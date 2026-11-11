Миллионы людей в Испании вышли на забастовку из-за жилищного кризиса

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Миллионы людей по всей Испании присоединились к первой за последние 14 лет всеобщей забастовке. Участники акции организовали пикеты, протестуя против стремительного роста цен на жильё, — и всё это накануне выборов, по итогам которых к власти могут прийти ультраправые силы, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В центре общенациональной 24-часовой забастовки, состоявшейся в среду, — борьба против усугубления жилищного кризиса в Испании. Инициаторами акции выступили ассоциации арендаторов, позднее их поддержали профсоюзы.

Сандра Мора из Мадридского союза арендаторов заявила в комментарии телерадиокомпании RNE: "Крайне важно напомнить людям, что именно мы — работники, которые одновременно являются арендаторами или выплачивают ипотеку, — имеем силу остановить производство и парализовать экономику".

Профсоюзы сообщили о высоком уровне участия в различных секторах экономики: в частности, в автомобильной промышленности и портовой отрасли показатель достиг 90%, а в сфере вывоза отходов — 82%. Вместе с тем отмечается, что активность в разных регионах страны была неоднородной. Наиболее мощную поддержку зафиксировали в прибрежных регионах, таких как Каталония и Андалусия, где проблема стремительного роста стоимости жилья ощущается особенно остро.

Конфедерация ассоциаций арендаторов назвала забастовку успешной: согласно её заявлению, по состоянию на середину дня в акции приняли участие около 4 миллионов человек.

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Сообщается, что многие школы и университеты были закрыты или работали в ограниченном режиме. В Мадриде эта забастовка совпала с продолжительной акцией протеста учителей, которая началась почти месяц назад с требованием улучшить условия труда.

В Барселоне участники акции перекрыли дороги (местами — горящими шинами), из-за чего работа общественного транспорта была почти полностью парализована. Сразу после начала забастовки в полночь протестующие организовали пикеты, заблокировав входы на заводы, рынки и транспортные узлы. Ключевые дороги к Барселоне, в частности автомагистраль AP-7, были перекрыты в обоих направлениях.

В Мадриде возле главного оптового рынка страны произошли столкновения между участниками пикетов и полицией, а тысячи демонстрантов вышли на главный бульвар города, временно остановив движение транспорта. По данным правительственных чиновников, по всей стране в связи с мелкими инцидентами были задержаны более 50 человек. Над планами проведения послеобеденных маршей нависла угроза из-за плохой погоды: государственное метеорологическое агентство Испании объявило 14 предупреждений в связи с двумя штормами, которые, согласно прогнозам, должны были принести сильный ветер, ливни и штормовое волнение на море.

Несмотря на это, десятки тысяч людей собрались для участия более чем в 90 акциях, заполнив площади в Барселоне, Мадриде и других городах. В Кадисе, Севилье, Кордове и Уэльве марши пришлось отменить из-за прогнозируемых порывов ветра, скорость которых могла достигать 120 км/ч.

Длительное недовольство стремительным ростом цен на жильё по всей Испании вылилось в открытый протест в сентябре — после того, как 87-летнюю Марикармен Абаскаль выселили из жилья, в котором она прожила более семи десятилетий.

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Волна протестов и появление палаточных городков по всей стране привлекли внимание к ситуации на рынке недвижимости. Жильё всё чаще используют для размещения туристов, в качестве спекулятивного актива или объекта краткосрочной аренды. Это привело к тому, что за последнее десятилетие арендная плата выросла на 80%, а стоимость жилья — на 63%.

Накануне забастовки, состоявшейся в среду, профсоюз арендаторов Гранады решил привлечь внимание к этой взаимосвязи: его участники отправились в наиболее туристические районы города и повредили около 300 сейфов для ключей, которые используют владельцы жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду. "Нет — капиталистам, нет — тем, кто наживается на аренде, нет — их приспешникам", — заявили представители организации в социальных сетях, опубликовав фотографии выведенных из строя сейфов.

Активисты жилищного движения и профсоюзы призывают правительство активнее вмешиваться в ситуацию на рынке. В частности, профсоюзы арендаторов требуют принять такие меры, как борьба со спекуляциями на рынке недвижимости, запрет сдавать жильё туристам, а также усиление защиты прав арендаторов.

Хотя в последние годы номинальная заработная плата многих испанцев выросла, Унаи Сордо — глава крупнейшего профсоюзного объединения страны "Рабочие комиссии" (Comisiones Obreras) — отметил, что даже самые успешные коллективные переговоры не смогут компенсировать рост стоимости жилья, которая увеличивается на 12% ежегодно. "Существует проблема, которая раскалывает страну, — это трудности, с которыми сталкиваются многие люди, пытаясь найти жильё", — заявил он в эфире радиостанции Cadena Ser.

29 ноября в Испании состоятся всеобщие выборы. Досрочное голосование инициировал премьер-министр от Социалистической партии Педро Санчес после того, как правые партии заблокировали принятие чрезвычайного законодательства, направленного на преодоление жилищного кризиса.

Согласно результатам опросов, наиболее вероятным итогом выборов станет формирование правой коалиции при участии "Народной партии" и ультраправой, антииммигрантской партии "Vox".

Хотя Санчес пытался сосредоточить предвыборную кампанию на социальных вопросах, дискуссия сместилась в сторону инфраструктуры — после того, как в Испании произошла вторая за год смертельная авария на высокоскоростной железной дороге, унёсшая жизни по меньшей мере 69 человек.

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На этой неделе Санчес использовал забастовку, официальным лозунгом которой было "Зарплаты. Жильё. Цены", — как повод сместить акценты в публичном обсуждении. Он опубликовал видео, в котором отметил такие достижения, как введение восьмичасового рабочего дня и национальной системы медицинского страхования, приписав их заслуги рабочему движению и праву на забастовку. "Это было непросто, но они изменили Испанию", — подчеркнул Санчес. Его позиция резко контрастировала с риторикой правых партий, которые накануне забастовки отвергали её, называя попыткой профсоюзов помочь Санчесу удержаться на посту.

На этой неделе глава Мадридского региона, представительница правых сил Исабель Диас Аюсо, обвинила бастующих в том, что они "держат граждан в заложниках". Аюсо — которая в этом году оказалась в центре внимания из-за решения её администрации потратить, как сообщалось, 6,3 млн евро (5,4 млн фунтов стерлингов) государственных средств на пентхаус, который должен был служить временным офисом, — добавила: "Царит полный хаос, всё парализовано".

Хотя она признала, что деятельность профсоюзов является конституционным правом, одновременно она резко раскритиковала то, что назвала "мафией профсоюзных представителей". Аюсо также сообщила, что поделилась своим возмущением с лидером "Народной партии" Альберто Нуньесом Фейхоо, который, согласно опросам, должен стать следующим премьер-министром. "Признаюсь вам, — сказала она в эфире испанского телевидения, — я разговаривала с Фейхоо и сказала ему: „Пообещайте мне, что с этим безобразием будет покончено"".