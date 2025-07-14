Дах аеропорту обвалився через землетрус в Іспанії

Іспанію сколихнув землетрус магнітудою 5,5 бала, що стався лише через день після того, як країна постраждала від раптової повені та зливи, пише УНН з посиланням на The Independent.

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Землетрус стався на півдні Іспанії, включаючи популярні туристичні курорти Коста-дель-Соль та Аліканте, близько 7-ої ранку за місцевим часом у понеділок.

В Альмерії дах аеропорту обвалився після того, як землетрус сколихнув сотні міст, а також був пошкоджений автосалон.

Співробітник аеропорту повідомив місцевим ЗМІ: "Ми почули якісь звуки один за одним, а потім пролунав гучний вибух і з'явилася велика хмара пилу".

"Ми дуже злякалися. Співробітники аеропорту пили свою першу каву за день, але, на щастя, ніхто не постраждав", - сказав він.

Іспанська газета El País повідомила, що Гранада, Малага і Хаен, а також Мурсія, Аліканте та Альбасете на сході, опинилися серед найбільш постраждалих районів.

У місті Уеркаль-де-Альмерія було пошкоджено автосалон Toyota. На фотографії видно, як обвалилася стеля.

Землетрус стався лише через день після того, як зливи принесли хаос на вулиці, підприємства та в плани на відпустку на більшій частині північно-східної Іспанії.

Іспанська метеорологічна служба AEMET оголосила штормові попередження для Уескі, Теруеля та Сарагоси, Барселони, Жирони, Лериди та Таррагони, а також Кастельона.

Поблизу Барселони 71 пацієнт був змушений евакуюватися з регіональної лікарні Пенедес, на тлі того, як вулиці по всій Каталонії перетворилися на річки після раптових повеней у суботу.

У Кубельєсі, місті поблизу Барселони, очевидець повідомив, що бачив, як жінку і дитину понесло паводковими водами після того, як вони впали в річку Фуа, що вийшла з берегів.

Пожежники кинулися на пошуки в річці вночі, використовуючи підводні апарати, гелікоптери та безпілотники.

За даними AEMET, у суботу в Барселоні за дві-три години випало щонайменше 155 мм опадів. У Наваррі було зафіксовано 97 мм опадів. Сильні дощі також пройшли у Сарагосі та Жироні.

На кадрах видно, як автомобілі опинилися під каламутною водою, а деякі транспортні засоби змило річками, що текли вулицями.

На одному відео зафіксовано автомобілі, що дрейфують річкою Ель-Карденер, що розлилася, після того, як вона вийшла з берегів, тоді як інші були повністю затоплені.

Роза Монсеррат Фонолл, мер Кубельєса, сказала: "Я ніколи не бачила нічого подібного в Кубельєсі". Вона додала, що через місто протікало 200 кубометрів води за секунду.

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