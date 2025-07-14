Дах аеропорту обвалився через землетрус в Іспанії
Київ • УНН
Іспанія пережила землетрус магнітудою 5,5 бала на півдні країни, включаючи Коста-дель-Соль та Аліканте, що спричинив обвал даху аеропорту в Альмерії та пошкодження автосалону. Це сталося через день після раптових повеней, які перетворили вулиці Каталонії на річки та призвели до евакуації лікарні.
Іспанію сколихнув землетрус магнітудою 5,5 бала, що стався лише через день після того, як країна постраждала від раптової повені та зливи, пише УНН з посиланням на The Independent.
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Землетрус стався на півдні Іспанії, включаючи популярні туристичні курорти Коста-дель-Соль та Аліканте, близько 7-ої ранку за місцевим часом у понеділок.
В Альмерії дах аеропорту обвалився після того, як землетрус сколихнув сотні міст, а також був пошкоджений автосалон.
Співробітник аеропорту повідомив місцевим ЗМІ: "Ми почули якісь звуки один за одним, а потім пролунав гучний вибух і з'явилася велика хмара пилу".
"Ми дуже злякалися. Співробітники аеропорту пили свою першу каву за день, але, на щастя, ніхто не постраждав", - сказав він.
Іспанська газета El País повідомила, що Гранада, Малага і Хаен, а також Мурсія, Аліканте та Альбасете на сході, опинилися серед найбільш постраждалих районів.
У місті Уеркаль-де-Альмерія було пошкоджено автосалон Toyota. На фотографії видно, як обвалилася стеля.
Землетрус стався лише через день після того, як зливи принесли хаос на вулиці, підприємства та в плани на відпустку на більшій частині північно-східної Іспанії.
Іспанська метеорологічна служба AEMET оголосила штормові попередження для Уескі, Теруеля та Сарагоси, Барселони, Жирони, Лериди та Таррагони, а також Кастельона.
Поблизу Барселони 71 пацієнт був змушений евакуюватися з регіональної лікарні Пенедес, на тлі того, як вулиці по всій Каталонії перетворилися на річки після раптових повеней у суботу.
У Кубельєсі, місті поблизу Барселони, очевидець повідомив, що бачив, як жінку і дитину понесло паводковими водами після того, як вони впали в річку Фуа, що вийшла з берегів.
Пожежники кинулися на пошуки в річці вночі, використовуючи підводні апарати, гелікоптери та безпілотники.
За даними AEMET, у суботу в Барселоні за дві-три години випало щонайменше 155 мм опадів. У Наваррі було зафіксовано 97 мм опадів. Сильні дощі також пройшли у Сарагосі та Жироні.
На кадрах видно, як автомобілі опинилися під каламутною водою, а деякі транспортні засоби змило річками, що текли вулицями.
На одному відео зафіксовано автомобілі, що дрейфують річкою Ель-Карденер, що розлилася, після того, як вона вийшла з берегів, тоді як інші були повністю затоплені.
Роза Монсеррат Фонолл, мер Кубельєса, сказала: "Я ніколи не бачила нічого подібного в Кубельєсі". Вона додала, що через місто протікало 200 кубометрів води за секунду.
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