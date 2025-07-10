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Лісові пожежі в Греції призвели до евакуації на тлі повернення до Європи хвилі спеки

Київ • УНН

 • 147 перегляди

Масштабні пожежі вирують у Греції, спричинивши евакуацію поблизу Афін та на острові Тасос. Значні частини Європи, включаючи Німеччину, Велику Британію, Іспанію та Францію, готуються до повернення аномальної спеки з температурами вище 30°C.

Лісові пожежі в Греції призвели до евакуації на тлі повернення до Європи хвилі спеки

Лісові пожежі вирували по всій Греції на тлі спекотної та сухої погоди, що змусило евакуювати людей у ​​районі поблизу Афін, а також на острові Тасос, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Деякі райони цього острова з Північних Егейських островів залишаються без електрики, а ще одна пожежа в Аттиці знищила ліс.

Значні частини Європи зіштовхнуться із поверненням аномальної спеки найближчими днями. Copernicus прогнозує пожежну небезпеку для таких північних регіонів, як Німеччина та Велика Британія, а також наголошує на особливих ризиках для Іспанії та півдня Франції.

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У Європі цього літа температура повітря значно перевищувала норму, що створювало навантаження на енергомережі, водні ресурси та здоров'я людей. Тенденція до підвищення температури, яку деякі пов'язують із зміною клімату, не слабшає й у липні.

За даними метеобюро Великої Британії, протягом наступних десяти днів температура в окремих районах країни може перевищувати 30°C протягом багатьох днів поспіль. "У Йоркширі та Лінкольнширі очікується сильна спека", - заявила метеоролог Онор Крісвік, додавши, що Лондон і південний захід Англії також постраждають від спеки.

За даними Atmospheric G2, у Парижі також очікується температура вище 30°C, викликана тією ж системою високого тиску. Екстремальніші погодні умови очікуються на півдні Іспанії, де на початку наступного тижня температура в Кордові може перевищити 40°C.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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