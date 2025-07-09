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Масштабна пожежа сталася біля Марселя: 110 постраждалих, аеропорт відновлює роботу після перерви

Київ • УНН

 • 693 перегляди

Лісова пожежа поблизу Марселя, що охопила 700 гектарів, призвела до травмування 110 осіб, включаючи пожежників та поліцейських, та евакуації 400 мешканців. Аеропорт Марсель-Прованс відновив роботу після тимчасового закриття.

Масштабна пожежа сталася біля Марселя: 110 постраждалих, аеропорт відновлює роботу після перерви
bfmtv.com

У Франції пожежники продовжують боротися з лісовою пожежею, яка досягла околиць Марселя та в результаті якої постраждало понад 100 людей, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Мер міста Бенуа Паян заявив місцевим ЗМІ в середу вранці, що пожежа "загасає", але все ще не повністю взята під контроль.

Обмеження, введені вчора на околицях Марселя, було знято у зв'язку зі "значним зниженням" поширення пожежі, написав мер у X.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з вівторка легкі травми отримали 110 осіб, включаючи дев'ятьох пожежників та 22 поліцейських.

За даними французьких ЗМІ, щонайменше 400 людей було евакуйовано зі своїх будинків.

Раніше жителів закликали залишатися вдома та не евакуюватися без відповідного розпорядження, щоб дороги були вільні для машин екстрених служб.

Раніше мер Паян заявив, що "морський пожежний батальйон веде партизанську боротьбу, тримаючи в руках шланги", маючи на увазі пожежно-рятувальну службу Марселя.

За словами мера, на піку пожежа поширювалася зі швидкістю 1,2 км за хвилину, повідомляє французький телеканал BFMTV. Він пояснив це поєднанням поривів вітру, густої рослинності та крутих схилів.

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебував з державним візитом у Великій Британії, висловив підтримку пожежникам і закликав жителів дотримуватися правил безпеки.

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо прибув до Марселя у вівторок увечері, де зустрівся з місцевою владою. Він повідомив, що на місці пожежі перебувають близько 800 пожежників, і гасіння пожежі продовжуватиметься "всю ніч", оскільки пожежу поки що не вдалося локалізувати.

Аеропорт Марсель-Прованс заявив, що польоти відновляться "без обмежень" у середу о 9:30 за місцевим часом, проте очікуються перебої. Аеропорт, один із найбільш завантажених у Франції, частково відновив роботу у вівторок о 21:30 за місцевим часом після закриття протягом дня. Президент аеропорту Жюльєн Коффіньє заявив, що "ніколи не стикався із ситуацією такого масштабу".

Пожежа, що спалахнула раніше у вівторок неподалік Пен-Мірабо на північ від Марселя, за наявними даними, охопила площу близько 700 гектарів (7 кв. км).

Місцева влада заявила, що причиною займання став автомобіль, що спалахнув на автомагістралі.

На кадрах було видно величезні клуби диму над Марселем, коли пожежа вирувала в горбистій місцевості на північ від нього.

За даними BFMTV, у районі Буш-дю-Рон не було жодної краплі дощу з 19 травня.

В інших частинах Франції ще одна лісова пожежа, що почалася недалеко від Нарбонни в понеділок, залишається активною, її роздмухує вітер швидкістю 60 км/год. За даними місцевої влади, вигоріло близько 2000 га землі.

Доповнення

Лісові пожежі були зареєстровані і в інших частинах Європи, у тому числі в Каталонії на північному сході Іспанії, де у вівторок понад 18 000 осіб отримали наказ залишатися вдома через лісову пожежу у східній провінції Таррагона.

Швидку допомогу надали разом із 300 пожежниками, оскільки сильний вітер вночі роздмухував полум'я, яке охопило майже 3000 гектарів землі.

У кількох інших регіонах Іспанії, де червень став найспекотнішим за всю історію спостережень, було оголошено режим підвищеної готовності до лісових пожеж.

У Греції у понеділок спалахнуло близько 41 лісової пожежі по всій країні. За даними пожежної служби, 34 з них були локалізовані у найкоротші терміни, а сім залишалися активними до вечора понеділка.

Більшість Західної та Південної Європи постраждала від виснажливої ​​хвилі тепла початку літа, що призвело до пожеж, через які тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків.

Західна Європа встановила новий рекорд спеки09.07.25, 10:35 • 1918 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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