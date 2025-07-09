Масштабный пожар произошел возле Марселя: 110 пострадавших, аэропорт возобновляет работу после перерыва

Во Франции пожарные продолжают бороться с лесным пожаром, который достиг окраин Марселя и в результате которого пострадало более 100 человек, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мэр города Бенуа Паян заявил местным СМИ в среду утром, что пожар "затухает", но все еще не полностью взят под контроль.

Ограничения, введенные вчера на окраинах Марселя, были сняты в связи со "значительным снижением" распространения пожара, написал мэр в X.

По данным Министерства внутренних дел, со вторника легкие травмы получили 110 человек, включая девятерых пожарных и 22 полицейских.

По данным французских СМИ, по меньшей мере 400 человек были эвакуированы из своих домов.

Ранее жителей призывали оставаться дома и не эвакуироваться без соответствующего распоряжения, чтобы дороги были свободны для машин экстренных служб.

Ранее мэр Паян заявил, что "морской пожарный батальон ведет партизанскую борьбу, держа в руках шланги", имея в виду пожарно-спасательную службу Марселя.

По словам мэра, на пике пожар распространялся со скоростью 1,2 км в минуту, сообщает французский телеканал BFMTV. Он объяснил это сочетанием порывов ветра, густой растительности и крутых склонов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находившийся с государственным визитом в Великобритании, выразил поддержку пожарным и призвал жителей соблюдать правила безопасности.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо прибыл в Марсель во вторник вечером, где встретился с местными властями. Он сообщил, что на месте пожара находятся около 800 пожарных, и тушение пожара будет продолжаться "всю ночь", поскольку пожар пока не удалось локализовать.

Аэропорт Марсель-Прованс заявил, что полеты возобновятся "без ограничений" в среду в 9:30 по местному времени, однако ожидаются перебои. Аэропорт, один из самых загруженных во Франции, частично возобновил работу во вторник в 21:30 по местному времени после закрытия в течение дня. Президент аэропорта Жюльен Коффинье заявил, что "никогда не сталкивался с ситуацией такого масштаба".

Пожар, вспыхнувший ранее во вторник недалеко от Пен-Мирабо к северу от Марселя, по имеющимся данным, охватил площадь около 700 гектаров (7 кв. км).

Местные власти заявили, что причиной возгорания стал автомобиль, загоревшийся на автомагистрали.

На кадрах были видны огромные клубы дыма над Марселем, когда пожар бушевал в холмистой местности к северу от него.

По данным BFMTV, в районе Буш-дю-Рон не было ни капли дождя с 19 мая.

В других частях Франции еще один лесной пожар, начавшийся недалеко от Нарбонны в понедельник, остается активным, его раздувает ветер скоростью 60 км/ч. По данным местных властей, выгорело около 2000 га земли.

Дополнение

Лесные пожары были зарегистрированы и в других частях Европы, в том числе в Каталонии на северо-востоке Испании, где во вторник более 18 000 человек получили приказ оставаться дома из-за лесного пожара в восточной провинции Таррагона.

Скорую помощь оказали вместе с 300 пожарными, поскольку сильный ветер ночью раздувал пламя, которое охватило почти 3000 гектаров земли.

В нескольких других регионах Испании, где июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, был объявлен режим повышенной готовности к лесным пожарам.

В Греции в понедельник вспыхнул около 41 лесного пожара по всей стране. По данным пожарной службы, 34 из них были локализованы в кратчайшие сроки, а семь оставались активными до вечера понедельника.

Большинство Западной и Южной Европы пострадало от изнурительной волны тепла начала лета, что привело к пожарам, из-за которых тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

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