Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Эксклюзив
07:10 • 3307 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
05:59 • 17100 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
05:26 • 64053 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
04:00 • 104313 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение
03:42 • 96415 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 127077 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 106543 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 163721 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 181384 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 81681 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
47%
743мм
Популярные новости
Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства8 июля, 23:48 • 11415 просмотра
В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К9 июля, 00:13 • 56259 просмотра
На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо9 июля, 01:16 • 22425 просмотра
ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР9 июля, 01:38 • 7275 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения05:49 • 16073 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
05:26 • 64053 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение04:00 • 104313 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 163721 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 134654 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 181384 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 194516 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 379437 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 212981 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 324979 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 343042 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Западная Европа зафиксировала самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, со средней температурой 20,49°C. Это на 2,81°C выше среднего значения за 1991-2020 годы, что свидетельствует об усилении теплового стресса в регионе.

Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

Западная Европа официально пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Ученые предупредили, что такая "исключительная волна жары", вероятно, будет происходить чаще и будет более интенсивной из-за изменения климата, что усилит экстремальную жару, засуху, холод и влажность по всему миру, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Несмотря на то, что средняя глобальная температура в июне была немного ниже, чем годом ранее, поскольку в некоторых регионах Южного полушария зима была холоднее, общий рост глобальной температуры за 12 месяцев до конца июня сохранялся на уровне 1,55°C выше доиндустриального уровня.

Однако, по данным службы ЕС по изменению климата Copernicus, средняя температура в июне в Западной Европе достигла 20,49°C, что на 2,81°C выше среднего значения за период 1991-2020 годов.

Также в западной части Средиземноморья была достигнута самая высокая среднесуточная температура поверхности моря, когда-либо зарегистрированная в июне, - 27°C. Это на 3,7°C выше среднего значения, что является самой высокой суточной аномалией за всю историю наблюдений за месяц.

Саманта Берджесс, стратегический руководитель направления по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, заявила, что значительная часть региона испытывает "очень сильный тепловой стресс".

"В условиях глобального потепления волны жары, вероятно, станут чаще, интенсивнее и будут влиять на большее количество людей по всей Европе", - сказала она.

Континент нагревается быстрее всего, отчасти из-за своей близости к Арктике, где таяние льдов обнажает темную поверхность и способствует формированию радиационного цикла, известного как эффект альбедо.

30 июня среднесуточная температура воздуха в Западной Европе достигла 24,9°C, установив новый июньский рекорд, сообщает Copernicus.

Это одна из самых высоких среднесуточных летних температур, когда-либо наблюдавшихся в регионе, и она была превышена лишь несколько раз во время волн жары с середины июля до середины августа.

Некоторые ученые пришли к выводу, что мир уже переживает уровень долгосрочного глобального потепления в 1,5°C, при котором происходят необратимые изменения на планете.

Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование25.06.25, 15:51 • 1857 просмотров

Этот показатель измеряется в течение как минимум двух десятилетий, а это означает, что недавние превышения этого порога могут быть ограничены резким сокращением выбросов парниковых газов.

Ричард Аллан из Университета Рединга заявил: "Знаковые, разрушительные волны жары по всей Европе и недавние сильные наводнения в Техасе и Китае подчеркивают опасный путь, которым нас ведет потепление климата - экстремальные погодные явления будут продолжать ухудшаться, пока выбросы парниковых газов не будут достаточно сокращены, чтобы стабилизировать климат Земли".

По данным Copernicus, в прошлом месяце во многих частях Европы температура по ощущениям составляла не менее 38°C. Показатель "ощущения" учитывает такие факторы, как ветер, влажность, облачность и солнечная радиация.

В некоторых частях Испании в течение месяца было до 24 тропических ночей, когда температура держалась выше 20°C. Это на 18 больше, чем в среднем за июнь, сообщили ученые. Жаркие ночи затрудняют восстановление организма после дневной жары, что повышает риск проблем со здоровьем, связанных с жарой.

В целом, по данным Copernicus, июнь стал третьим самым жарким в мире. Температура была выше нормы в США, северной Канаде, Центральной Азии, Восточной Азии и Западной Антарктиде.

Однако в Индии и на юге Южной Америки температура была ниже нормы, а в Аргентине и Чили наблюдались рекордно низкие температуры.

Еврокомиссия хочет разрешить передавать часть климатических усилий более бедным странам - Politico30.06.25, 12:57 • 1619 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Financial Times
Чили
Аргентина
Индия
Техас
Южная Америка
Канада
Испания
Центральная Азия
Китай
Соединённые Штаты
Арктика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9