Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

Западная Европа официально пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Ученые предупредили, что такая "исключительная волна жары", вероятно, будет происходить чаще и будет более интенсивной из-за изменения климата, что усилит экстремальную жару, засуху, холод и влажность по всему миру, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Несмотря на то, что средняя глобальная температура в июне была немного ниже, чем годом ранее, поскольку в некоторых регионах Южного полушария зима была холоднее, общий рост глобальной температуры за 12 месяцев до конца июня сохранялся на уровне 1,55°C выше доиндустриального уровня.

Однако, по данным службы ЕС по изменению климата Copernicus, средняя температура в июне в Западной Европе достигла 20,49°C, что на 2,81°C выше среднего значения за период 1991-2020 годов.

Также в западной части Средиземноморья была достигнута самая высокая среднесуточная температура поверхности моря, когда-либо зарегистрированная в июне, - 27°C. Это на 3,7°C выше среднего значения, что является самой высокой суточной аномалией за всю историю наблюдений за месяц.

Саманта Берджесс, стратегический руководитель направления по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, заявила, что значительная часть региона испытывает "очень сильный тепловой стресс".

"В условиях глобального потепления волны жары, вероятно, станут чаще, интенсивнее и будут влиять на большее количество людей по всей Европе", - сказала она.

Континент нагревается быстрее всего, отчасти из-за своей близости к Арктике, где таяние льдов обнажает темную поверхность и способствует формированию радиационного цикла, известного как эффект альбедо.

30 июня среднесуточная температура воздуха в Западной Европе достигла 24,9°C, установив новый июньский рекорд, сообщает Copernicus.

Это одна из самых высоких среднесуточных летних температур, когда-либо наблюдавшихся в регионе, и она была превышена лишь несколько раз во время волн жары с середины июля до середины августа.

Некоторые ученые пришли к выводу, что мир уже переживает уровень долгосрочного глобального потепления в 1,5°C, при котором происходят необратимые изменения на планете.

Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование

Этот показатель измеряется в течение как минимум двух десятилетий, а это означает, что недавние превышения этого порога могут быть ограничены резким сокращением выбросов парниковых газов.

Ричард Аллан из Университета Рединга заявил: "Знаковые, разрушительные волны жары по всей Европе и недавние сильные наводнения в Техасе и Китае подчеркивают опасный путь, которым нас ведет потепление климата - экстремальные погодные явления будут продолжать ухудшаться, пока выбросы парниковых газов не будут достаточно сокращены, чтобы стабилизировать климат Земли".

По данным Copernicus, в прошлом месяце во многих частях Европы температура по ощущениям составляла не менее 38°C. Показатель "ощущения" учитывает такие факторы, как ветер, влажность, облачность и солнечная радиация.

В некоторых частях Испании в течение месяца было до 24 тропических ночей, когда температура держалась выше 20°C. Это на 18 больше, чем в среднем за июнь, сообщили ученые. Жаркие ночи затрудняют восстановление организма после дневной жары, что повышает риск проблем со здоровьем, связанных с жарой.

В целом, по данным Copernicus, июнь стал третьим самым жарким в мире. Температура была выше нормы в США, северной Канаде, Центральной Азии, Восточной Азии и Западной Антарктиде.

Однако в Индии и на юге Южной Америки температура была ниже нормы, а в Аргентине и Чили наблюдались рекордно низкие температуры.

Еврокомиссия хочет разрешить передавать часть климатических усилий более бедным странам - Politico