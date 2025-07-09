Західна Європа встановила новий рекорд спеки

Західна Європа офіційно пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень. Учені попередили, що така "виняткова хвиля спеки", імовірно, ставитиметься частіше та буде більш інтенсивною через зміну клімату, що посилить екстремальну спеку, сухість, холод та вологість по всьому світу, пише УНН з посиланням на Financial Times.

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Попри те, що середня глобальна температура в червні була трохи нижчою, ніж роком раніше, оскільки в деяких регіонах Південної півкулі зима була холоднішою, загальне зростання глобальної температури за 12 місяців до кінця червня зберігалося на рівні 1,55°C вище доіндустріального рівня.

Однак, за даними служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, середня температура в червні в Західній Європі сягнула 20,49°C, що на 2,81°C вище середнього значення за період 1991-2020 років.

Також у західній частині Середземномор'я було досягнуто найвищої середньодобової температури поверхні моря, коли-небудь зареєстрованої в червні, - 27°C. Це на 3,7°C вище за середнє значення, що є найвищою добовою аномалією за всю історію спостережень за місяць.

Саманта Берджесс, стратегічний керівник напрямку з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, заявила, що значна частина регіону зазнає "дуже сильного теплового стресу".

"В умовах глобального потепління хвилі спеки, імовірно, стануть частішими, інтенсивнішими і впливатимуть на більшу кількість людей по всій Європі", - сказала вона.

Континент нагрівається найшвидше, частково через свою близькість до Арктики, де танення льодів оголює темну поверхню та сприяє формуванню радіаційного циклу, відомого як ефект альбедо.

30 червня середньодобова температура повітря в Західній Європі досягла 24,9°C, встановивши новий червневий рекорд, повідомляє Copernicus.

Це одна з найвищих середньодобових літніх температур, що коли-небудь спостерігалися в регіоні, і її було перевищено лише кілька разів під час хвиль спеки з середини липня до середини серпня.

Деякі вчені дійшли висновку, що світ вже переживає рівень довгострокового глобального потепління в 1,5°C, за якого відбуваються незворотні зміни на планеті.

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Цей показник вимірюється протягом щонайменше двох десятиліть, а це означає, що нещодавні перевищення цього порога можуть бути обмежені різким скороченням викидів парникових газів.

Річард Аллан з Університету Редінга заявив: "Знакові, руйнівні хвилі спеки по всій Європі і недавні сильні повені в Техасі та Китаї підкреслюють небезпечний шлях, яким нас веде потепління клімату - екстремальні погодні явища будуть продовжувати погіршуватися, доки викиди парникових газів не будуть достатньо скорочені, щоб стабілізувати клімат Землі".

За даними Copernicus, минулого місяця у багатьох частинах Європи температура за відчуттями становила щонайменше 38°C. Показник "відчуття" враховує такі фактори, як вітер, вологість, хмарність та сонячна радіація.

У деяких частинах Іспанії протягом місяця було до 24 тропічних ночей, коли температура трималася вище за 20°C. Це на 18 більше, ніж у середньому за червень, повідомили вчені. Спекотні ночі ускладнюють відновлення організму після денної спеки, що підвищує ризик проблем зі здоров'ям, пов'язаних із спекою.

Загалом, за даними Copernicus, червень став третім найспекотнішим у світі. Температура була вищою за норму в США, північній Канаді, Центральній Азії, Східній Азії та Західній Антарктиді.

Однак в Індії та на півдні Південної Америки температура була нижчою за норму, а в Аргентині та Чилі спостерігалися рекордно низькі температури.

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