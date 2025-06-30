Єврокомісія хоче дозволити передавати частину кліматичних зусиль біднішим країнам - Politico

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
Ексклюзив
10:13 • 3738 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
09:40 • 11224 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
06:31 • 32549 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 57440 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 97935 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 94374 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 231220 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 186954 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 95262 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 104601 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
8.9м/с
35%
744мм
Популярнi новини
Смертельна ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених30 червня, 01:49 • 26350 перегляди
Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів06:34 • 12158 перегляди
Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул07:05 • 18151 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт07:19 • 17620 перегляди
Військовий відповів, чи дійсно ворог просувається на Запоріжжі07:21 • 7916 перегляди
Публікації
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати06:31 • 32529 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 231205 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 255297 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 242117 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 300815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт07:19 • 18763 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 68649 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 80949 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 186951 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 60158 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Файненшл таймс
Вашингтон пост
Tomahawk (ракета)
Starlink

Єврокомісія хоче дозволити передавати частину кліматичних зусиль біднішим країнам - Politico

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Європейська комісія хоче дозволити країнам ЄС з 2036 року передавати частину кліматичних зусиль до бідніших країн шляхом використання міжнародних вуглецевих кредитів. Це дозволить зараховувати скорочення викидів парникових газів, досягнуті в інших країнах, у рахунок власної цілі ЄС на 2040 рік, яка передбачає скорочення викидів на 90% від рівня 1990 року.

Єврокомісія хоче дозволити передавати частину кліматичних зусиль біднішим країнам - Politico

Європейська комісія хоче дозволити країнам передавати частину своїх кліматичних зусиль на аутсорсинг до бідніших країн з 2036 року, повідомляє Politico з посиланням на проєкт пропозиції, пише УНН.

Деталі

Виконавчий орган ЄС планує подати ціль блоку зі скорочення викидів до 2040 року в середу після кількох місяців затримки. Ціль буде встановлена ​​на 90% нижче за рівень 1990 року, як показує проєкт поправки до Європейського закону про клімат.

Але, як повідомляло видання у середині червня, Єврокомісія має намір досягти до 3 процентних пунктів нової цілі за допомогою міжнародних вуглецевих кредитів, попри жорстку критику з боку власник наукових радників. Цей план відповідає позиції Німеччини з 2040 року.

Такі кредити дозволять ЄС оплачувати проєкти зі скорочення викидів в інших, зазвичай бідніших країнах, і зараховувати отримані скорочення парникових газів у рахунок власної цілі на 2040 рік, а не кліматичних цілей країни, яка приймає проєкт. Проєкт пропозиції передбачає їх використання лише у другій половині десятиліття.

"Починаючи з 2036 року, можливий обмежений внесок у досягнення цілі на 2040 рік високоякісних міжнародних кредитів відповідно до статті 6 Паризької угоди" - глобальних правил, що регулюють вуглецеві кредити - "не більше ніж 3% від чистих викидів ЄС на 1990 рік", - ідеться в проєкті.

Єврокомісія має намір запропонувати законодавство, яке регулює такі кредити, у невизначену дату, додається у проєкті. "Їхня конкретна роль та розгортання повинні базуватися на ретельній оцінці впливу та залежати від розробки законодавства Союзу, яке встановлює надійні та високі критерії та стандарти доброчесності, а також умови щодо походження, часу та використання таких кредитів", - сказано у проєкті.

Критики, включно з науковими радниками блоку, попереджають, що навіть часткова опора на міжнародні кредити ризикує уповільнити кліматичні зусилля ЄС вдома. Існуючі цілі ЄС на 2030 та 2050 роки мають бути досягнуті виключно за рахунок внутрішніх заходів.

Але пропозиція спеціально унеможливлює інтеграцію кредитів на вуглецевому ринку ЄС, варіант, який, як побоювалися деякі експерти, може обрушити ціну на CO2 у блоці, яка покликана стимулювати компанії скорочувати свої викиди.

"Ці міжнародні кредити не повинні відігравати жодної ролі у дотриманні норм на вуглецевому ринку ЄС", - ідеться у проєкті.

Вуглецеві кредити - це лише один із 18 "елементів" - по суті, обіцянок зробити ціль більш прийнятною для скептично налаштованих урядів, які Єврокомісія планує інтегрувати в рамки політики ЄС у сфері клімату після 2030 року, згідно з проєктом, датованим 27 червня.

Інші включають відкриття вуглецевого ринку блоку для постійного видалення CO2 - наприклад, шляхом уловлювання вуглецю безпосередньо з повітря, метод, який ще недоступний у такому масштабі, а також підвищення гнучкості в різних секторах.

Інші обіцянки країнам ЄС значно розпливчастіші, на тлі того, як Єврокомісія обіцяє приділяти увагу всьому, від наукових рекомендацій та соціальних наслідків до економічної ефективності та економічної конкурентоспроможності у своїх політичних рамках на 2040 рік.

Ціль на 2040 рік була досягнута зі значним опором з боку урядів, багато з яких направили Брюсселю довгі списки умов підтримки цілі. Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон приєднався до Польщі та Угорщини, вимагаючи відстрочок.

У своєму проєкті пропозиції Єврокомісія наполягає на тому, що "ціль у 90% виводить ЄС на шлях, який забезпечує найбільші спільні переваги з точки зору конкурентоспроможності, стійкості, незалежності, автономії, справедливого переходу та забезпечення того, щоб ЄС виконував свої зобов'язання за Паризькою угодою".

Бідні країни найбільше страждають від клімату, але грошей не отримують - дослідження25.06.25, 15:51 • 1830 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
Європейська комісія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина
Угорщина
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9