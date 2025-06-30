Єврокомісія хоче дозволити передавати частину кліматичних зусиль біднішим країнам - Politico

Європейська комісія хоче дозволити країнам передавати частину своїх кліматичних зусиль на аутсорсинг до бідніших країн з 2036 року, повідомляє Politico з посиланням на проєкт пропозиції, пише УНН.

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Виконавчий орган ЄС планує подати ціль блоку зі скорочення викидів до 2040 року в середу після кількох місяців затримки. Ціль буде встановлена ​​на 90% нижче за рівень 1990 року, як показує проєкт поправки до Європейського закону про клімат.

Але, як повідомляло видання у середині червня, Єврокомісія має намір досягти до 3 процентних пунктів нової цілі за допомогою міжнародних вуглецевих кредитів, попри жорстку критику з боку власник наукових радників. Цей план відповідає позиції Німеччини з 2040 року.

Такі кредити дозволять ЄС оплачувати проєкти зі скорочення викидів в інших, зазвичай бідніших країнах, і зараховувати отримані скорочення парникових газів у рахунок власної цілі на 2040 рік, а не кліматичних цілей країни, яка приймає проєкт. Проєкт пропозиції передбачає їх використання лише у другій половині десятиліття.

"Починаючи з 2036 року, можливий обмежений внесок у досягнення цілі на 2040 рік високоякісних міжнародних кредитів відповідно до статті 6 Паризької угоди" - глобальних правил, що регулюють вуглецеві кредити - "не більше ніж 3% від чистих викидів ЄС на 1990 рік", - ідеться в проєкті.

Єврокомісія має намір запропонувати законодавство, яке регулює такі кредити, у невизначену дату, додається у проєкті. "Їхня конкретна роль та розгортання повинні базуватися на ретельній оцінці впливу та залежати від розробки законодавства Союзу, яке встановлює надійні та високі критерії та стандарти доброчесності, а також умови щодо походження, часу та використання таких кредитів", - сказано у проєкті.

Критики, включно з науковими радниками блоку, попереджають, що навіть часткова опора на міжнародні кредити ризикує уповільнити кліматичні зусилля ЄС вдома. Існуючі цілі ЄС на 2030 та 2050 роки мають бути досягнуті виключно за рахунок внутрішніх заходів.

Але пропозиція спеціально унеможливлює інтеграцію кредитів на вуглецевому ринку ЄС, варіант, який, як побоювалися деякі експерти, може обрушити ціну на CO2 у блоці, яка покликана стимулювати компанії скорочувати свої викиди.

"Ці міжнародні кредити не повинні відігравати жодної ролі у дотриманні норм на вуглецевому ринку ЄС", - ідеться у проєкті.

Вуглецеві кредити - це лише один із 18 "елементів" - по суті, обіцянок зробити ціль більш прийнятною для скептично налаштованих урядів, які Єврокомісія планує інтегрувати в рамки політики ЄС у сфері клімату після 2030 року, згідно з проєктом, датованим 27 червня.

Інші включають відкриття вуглецевого ринку блоку для постійного видалення CO2 - наприклад, шляхом уловлювання вуглецю безпосередньо з повітря, метод, який ще недоступний у такому масштабі, а також підвищення гнучкості в різних секторах.

Інші обіцянки країнам ЄС значно розпливчастіші, на тлі того, як Єврокомісія обіцяє приділяти увагу всьому, від наукових рекомендацій та соціальних наслідків до економічної ефективності та економічної конкурентоспроможності у своїх політичних рамках на 2040 рік.

Ціль на 2040 рік була досягнута зі значним опором з боку урядів, багато з яких направили Брюсселю довгі списки умов підтримки цілі. Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон приєднався до Польщі та Угорщини, вимагаючи відстрочок.

У своєму проєкті пропозиції Єврокомісія наполягає на тому, що "ціль у 90% виводить ЄС на шлях, який забезпечує найбільші спільні переваги з точки зору конкурентоспроможності, стійкості, незалежності, автономії, справедливого переходу та забезпечення того, щоб ЄС виконував свої зобов'язання за Паризькою угодою".

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