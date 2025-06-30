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Еврокомиссия хочет разрешить передавать часть климатических усилий более бедным странам - Politico

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Европейская комиссия хочет разрешить странам ЕС с 2036 года передавать часть климатических усилий более бедным странам путем использования международных углеродных кредитов. Это позволит засчитывать сокращение выбросов парниковых газов, достигнутые в других странах, в счет собственной цели ЕС на 2040 год, которая предусматривает сокращение выбросов на 90% от уровня 1990 года.

Еврокомиссия хочет разрешить передавать часть климатических усилий более бедным странам - Politico

Европейская комиссия хочет разрешить странам аутсорсить часть своих климатических усилий в более бедные страны с 2036 года, сообщает Politico со ссылкой на проект предложения, пишет УНН.

Детали

Исполнительный орган ЕС планирует представить цель блока по сокращению выбросов к 2040 году в среду после нескольких месяцев задержки. Цель будет установлена ​​на 90% ниже уровня 1990 года, как показывает проект поправки к Европейскому закону о климате.

Но, как сообщало издание в середине июня, Еврокомиссия намерена достичь до 3 процентных пунктов новой цели с помощью международных углеродных кредитов, несмотря на жесткую критику со стороны собственных научных советников. Этот план соответствует позиции Германии с 2040 года.

Такие кредиты позволят ЕС оплачивать проекты по сокращению выбросов в других, обычно более бедных странах, и зачислять полученные сокращения парниковых газов в счет собственной цели на 2040 год, а не климатических целей страны, принимающей проект. Проект предложения предусматривает их использование только во второй половине десятилетия.

"Начиная с 2036 года, возможен ограниченный вклад в достижение цели на 2040 год высококачественных международных кредитов в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения" - глобальных правил, регулирующих углеродные кредиты - "не более чем 3% от чистых выбросов ЕС на 1990 год", - говорится в проекте.

Еврокомиссия намерена предложить законодательство, регулирующее такие кредиты, в неопределенную дату, добавляется в проекте. "Их конкретная роль и развертывание должны основываться на тщательной оценке влияния и зависеть от разработки законодательства Союза, которое устанавливает надежные и высокие критерии и стандарты добросовестности, а также условия относительно происхождения, времени и использования таких кредитов", - сказано в проекте.

Критики, включая научных советников блока, предупреждают, что даже частичная опора на международные кредиты рискует замедлить климатические усилия ЕС дома. Существующие цели ЕС на 2030 и 2050 годы должны быть достигнуты исключительно за счет внутренних мер.

Но предложение специально исключает интеграцию кредитов на углеродном рынке ЕС, вариант, который, как опасались некоторые эксперты, может обрушить цену на CO2 в блоке, которая призвана стимулировать компании сокращать свои выбросы.

"Эти международные кредиты не должны играть никакой роли в соблюдении норм на углеродном рынке ЕС", - говорится в проекте.

Углеродные кредиты - это лишь один из 18 "элементов" - по сути, обещаний сделать цель более приемлемой для скептически настроенных правительств, которые Еврокомиссия планирует интегрировать в рамки политики ЕС в сфере климата после 2030 года, согласно проекту, датированному 27 июня.

Другие включают открытие углеродного рынка блока для постоянного удаления CO2 - например, путем улавливания углерода непосредственно из воздуха, метод, который еще недоступен в таком масштабе, а также повышение гибкости в различных секторах.

Другие обещания странам ЕС значительно расплывчаты, на фоне того, как Еврокомиссия обещает уделять внимание всему, от научных рекомендаций и социальных последствий до экономической эффективности и экономической конкурентоспособности в своих политических рамках на 2040 год.

Цель на 2040 год была достигнута со значительным сопротивлением со стороны правительств, многие из которых направили Брюсселю длинные списки условий поддержки цели. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к Польше и Венгрии, требуя отсрочек.

В своем проекте предложения Еврокомиссия настаивает на том, что "цель в 90% выводит ЕС на путь, который обеспечивает наибольшие совместные преимущества с точки зрения конкурентоспособности, устойчивости, независимости, автономии, справедливого перехода и обеспечения того, чтобы ЕС выполнял свои обязательства по Парижскому соглашению".

Бедные страны больше всего страдают от климата, но денег не получают - исследование25.06.25, 15:51 • 1830 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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