Лесные пожары в Греции привели к эвакуации на фоне возвращения в Европу волны жары
Киев • УНН
Масштабные пожары бушуют в Греции, вызвав эвакуацию вблизи Афин и на острове Тасос. Значительные части Европы, включая Германию, Великобританию, Испанию и Францию, готовятся к возвращению аномальной жары с температурами выше 30°C.
Лесные пожары бушуют по всей Греции на фоне жаркой и сухой погоды, что привело к эвакуации людей в районе Афин, а также на острове Тасос, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Некоторые районы этого острова из Северных Эгейских островов остаются без электричества, а еще один пожар в Аттике уничтожил лес.
Значительные части Европы столкнутся с возвращением аномальной жары в ближайшие дни. Copernicus прогнозирует пожарную опасность для таких северных регионов, как Германия и Великобритания, а также подчеркивает особые риски для Испании и юга Франции.
Западная Европа установила новый рекорд жары09.07.25, 10:35 • 3117 просмотров
В Европе этим летом температура воздуха значительно превышала норму, что создавало нагрузку на энергосети, водные ресурсы и здоровье людей. Тенденция к повышению температуры, которую некоторые связывают с изменением климата, не ослабевает и в июле.
По данным метеобюро Великобритании, в течение следующих десяти дней температура в отдельных районах страны может превышать 30°C в течение многих дней подряд. "В Йоркшире и Линкольншире ожидается сильная жара", - заявила метеоролог Онор Крисвик, добавив, что Лондон и юго-запад Англии также пострадают от жары.
По данным Atmospheric G2, в Париже также ожидается температура выше 30°C, вызванная той же системой высокого давления. Более экстремальные погодные условия ожидаются на юге Испании, где в начале следующей недели температура в Кордове может превысить 40°C.
Масштабный пожар произошел возле Марселя: 110 пострадавших, аэропорт возобновляет работу после перерыва09.07.25, 14:03 • 1220 просмотров