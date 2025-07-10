Лесные пожары в Греции привели к эвакуации на фоне возвращения в Европу волны жары

Лесные пожары бушуют по всей Греции на фоне жаркой и сухой погоды, что привело к эвакуации людей в районе Афин, а также на острове Тасос, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Некоторые районы этого острова из Северных Эгейских островов остаются без электричества, а еще один пожар в Аттике уничтожил лес.

Значительные части Европы столкнутся с возвращением аномальной жары в ближайшие дни. Copernicus прогнозирует пожарную опасность для таких северных регионов, как Германия и Великобритания, а также подчеркивает особые риски для Испании и юга Франции.

Западная Европа установила новый рекорд жары

В Европе этим летом температура воздуха значительно превышала норму, что создавало нагрузку на энергосети, водные ресурсы и здоровье людей. Тенденция к повышению температуры, которую некоторые связывают с изменением климата, не ослабевает и в июле.

По данным метеобюро Великобритании, в течение следующих десяти дней температура в отдельных районах страны может превышать 30°C в течение многих дней подряд. "В Йоркшире и Линкольншире ожидается сильная жара", - заявила метеоролог Онор Крисвик, добавив, что Лондон и юго-запад Англии также пострадают от жары.

По данным Atmospheric G2, в Париже также ожидается температура выше 30°C, вызванная той же системой высокого давления. Более экстремальные погодные условия ожидаются на юге Испании, где в начале следующей недели температура в Кордове может превысить 40°C.

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