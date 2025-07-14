Крыша аэропорта обрушилась из-за землетрясения в Испании

Испанию сотрясло землетрясение магнитудой 5,5 балла, произошедшее всего через день после того, как страна пострадала от внезапного наводнения и ливня, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Землетрясение произошло на юге Испании, включая популярные туристические курорты Коста-дель-Соль и Аликанте, около 7 утра по местному времени в понедельник.

В Альмерии крыша аэропорта обрушилась после того, как землетрясение сотрясло сотни городов, а также был поврежден автосалон.

Сотрудник аэропорта сообщил местным СМИ: "Мы услышали какие-то звуки один за другим, а потом раздался громкий взрыв и появилось большое облако пыли".

"Мы очень испугались. Сотрудники аэропорта пили свой первый кофе за день, но, к счастью, никто не пострадал", - сказал он.

Испанская газета El País сообщила, что Гранада, Малага и Хаэн, а также Мурсия, Аликанте и Альбасете на востоке, оказались среди наиболее пострадавших районов.

В городе Уэркаль-де-Альмерия был поврежден автосалон Toyota. На фотографии видно, как обрушился потолок.

Землетрясение произошло всего через день после того, как ливни принесли хаос на улицы, предприятия и в планы на отпуск на большей части северо-восточной Испании.

Испанская метеорологическая служба AEMET объявила штормовые предупреждения для Уэски, Теруэля и Сарагосы, Барселоны, Жироны, Лериды и Таррагоны, а также Кастельона.

Вблизи Барселоны 71 пациент был вынужден эвакуироваться из региональной больницы Пенедес, на фоне того, как улицы по всей Каталонии превратились в реки после внезапных наводнений в субботу.

В Кубельсе, городе вблизи Барселоны, очевидец сообщил, что видел, как женщину и ребенка унесло паводковыми водами после того, как они упали в вышедшую из берегов реку Фуа.

Пожарные бросились на поиски в реке ночью, используя подводные аппараты, вертолеты и беспилотники.

По данным AEMET, в субботу в Барселоне за два-три часа выпало не менее 155 мм осадков. В Наварре было зафиксировано 97 мм осадков. Сильные дожди также прошли в Сарагосе и Жироне.

На кадрах видно, как автомобили оказались под мутной водой, а некоторые транспортные средства смыло реками, текущими по улицам.

На одном видео зафиксированы автомобили, дрейфующие по разлившейся реке Эль-Карденер, после того, как она вышла из берегов, тогда как другие были полностью затоплены.

Роза Монсеррат Фонолл, мэр Кубельса, сказала: "Я никогда не видела ничего подобного в Кубельсе". Она добавила, что через город протекало 200 кубометров воды в секунду.

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