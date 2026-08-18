Чотири землетруси зафіксували в іспанській Гранаді: екстрені служби отримали десятки дзвінків

В іспанській провінції Гранада зафіксували одразу чотири землетруси, служба екстреної допомоги фіксує десятки дзвінків, передає УНН із посиланням на Ideal.

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Сьогодні, 18 серпня 2026 року, у провінції Гранада було зафіксовано серію з чотирьох землетрусів магнітудою понад 4 бали, які сталися майже послідовно. Основні поштовхи досягли переглянутих магнітуд 4,8, 4,2 та 4,0 бала за шкалою Ріхтера. Ці землетруси є частиною дуже активного сейсмічного рою, який розпочався минулої суботи.

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До служби екстреної допомоги 112 Андалусії надійшло понад п'ятдесят дзвінків, пов'язаних із землетрусом, що стався сьогодні вранці у Гранаді. Дзвінки переважно стосувалися тріщин і зсувів, виявлених після підземних поштовхів у різних частинах провінції. Аварійні служби продовжують оцінювати ситуацію, а влада закликає до максимальної обережності через можливість подальших афтершоків.

Землетруси також спонукали до вжиття превентивних заходів у деяких найжвавіших районах мегаполісу. Торгові центри "Невада" в Армільї та "Серралло Плаза" були евакуйовані та закриті як запобіжний засіб, поки проводиться перевірка безпеки об'єктів після сильних поштовхів, що сталися сьогодні вранці. Ці заходи доповнюють тимчасове закриття численних громадських будівель та інших об'єктів у Гранаді.

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