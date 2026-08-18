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Четыре землетрясения зафиксировали в испанской Гранаде: экстренные службы получили десятки звонков

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

В провинции Гранада 18 августа произошли четыре землетрясения магнитудой до 4,8. Экстренные службы получили более 50 звонков, эвакуированы торговые центры.

Четыре землетрясения зафиксировали в испанской Гранаде: экстренные службы получили десятки звонков

В испанской провинции Гранада зафиксировали сразу четыре землетрясения, служба экстренной помощи фиксирует десятки звонков, передает УНН со ссылкой на Ideal.

Детали

Сегодня, 18 августа 2026 года, в провинции Гранада была зафиксирована серия из четырех землетрясений магнитудой более 4 баллов, которые произошли почти последовательно. Основные толчки достигли пересмотренных значений магнитуды 4,8, 4,2 и 4,0 балла по шкале Рихтера. Эти землетрясения являются частью очень активного сейсмического роя, начавшегося в минувшую субботу.

Добавим

В службу экстренной помощи 112 Андалусии поступило более пятидесяти звонков, связанных с землетрясением, произошедшим сегодня утром в Гранаде. Звонки в основном касались трещин и оползней, обнаруженных после подземных толчков в различных частях провинции. Аварийные службы продолжают оценивать ситуацию, а власти призывают к максимальной осторожности из-за возможности дальнейших афтершоков.

Землетрясения также побудили принять превентивные меры в некоторых наиболее оживленных районах мегаполиса. Торговые центры "Невада" в Армилье и "Серральо Плаза" были эвакуированы и закрыты в качестве меры предосторожности, пока проводится проверка безопасности объектов после сильных толчков, произошедших сегодня утром. Эти меры дополняют временное закрытие многочисленных общественных зданий и других объектов в Гранаде.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 6817.08.26, 17:47 • 11799 просмотров

Антонина Туманова

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