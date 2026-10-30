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На іспанському заводі, що виробляє снаряди для України, стався вибух – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

На пороховому заводі в Гранаді вибухнула зона спалювання відходів. Двоє людей зазнали легких травм, профспілка заявляє про трьох постраждалих.

На іспанському заводі, що виробляє снаряди для України, стався вибух – ЗМІ

У іспанській Гранаді вранці 30 жовтня стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, які постачаються до України. Про це повідомляє ABC, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався близько дев’ятої ранку в п’ятницю, 30 жовтня, і, за попередніми даними, серйозних травм ніхто не зазнав. У службі екстреної допомоги 112 повідомили, що за першими даними, які до них надходять, йдеться, у будь-якому разі, про надання медичної допомоги з приводу легких травм. Джерела в Національній поліції, зі свого боку, наразі не знають причини вибуху

- пише видання.

Зокрема, служба 112 повідомила, що перше з "численних повідомлень" надійшло близько дев’ятої ранку й попереджало про "потужний вибух" у цьому районі. Незабаром було підтверджено, що вибух стався на пороховому заводі, а саме в зоні спалювання відходів.

Крім того, на місце події прибули служби екстреної допомоги, які розгорнули там оперативно-рятувальну операцію. Проте опитані джерела наголошують, що наразі до них не надходило інформації про те, що внаслідок вибуху є хтось із серйозними травмами.

Згодом Національна поліція підтвердила, що внаслідок вибуху двоє людей отримали легкі травми, зокрема пошкодження слуху. Профспілка UGT, натомість, стверджує, що постраждалих - троє.

Як пише видання, з моменту вторгнення в Україну одним із основних напрямків діяльності підприємства, розташованого в Гранаді, є виробництво боєприпасів різних розмірів та компонентів ракет для постачання до України.

Нагадаємо

У Німеччині в ніч проти п'ятниці на будівельному майданчику оборонної компанії Rheinmetall поблизу аеропорту "Кассель-Кальден" згоріли три будівельні машини.

Павло Башинський

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