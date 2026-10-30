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На испанском заводе, производящем снаряды для Украины, произошёл взрыв — СМИ

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

На пороховом заводе в Гранаде взорвалась зона сжигания отходов. Два человека получили лёгкие травмы, профсоюз заявляет о трёх пострадавших.

На испанском заводе, производящем снаряды для Украины, произошёл взрыв — СМИ

В испанской Гранаде утром 30 октября произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов, которые поставляются Украине. Об этом сообщает ABC, передаёт УНН.

Детали

Инцидент произошёл около девяти утра в пятницу, 30 октября, и, по предварительным данным, никто не получил серьёзных травм. В службе экстренной помощи 112 сообщили, что, согласно первым поступающим к ним данным, речь идёт, в любом случае, об оказании медицинской помощи по поводу лёгких травм. Источники в Национальной полиции, со своей стороны, пока не знают причины взрыва

- пишет издание.

В частности, служба 112 сообщила, что первое из "многочисленных сообщений" поступило около девяти утра и предупреждало о "мощном взрыве" в этом районе. Вскоре было подтверждено, что взрыв произошёл на пороховом заводе, а именно в зоне сжигания отходов.

Кроме того, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, которые развернули там оперативно-спасательную операцию. Однако опрошенные источники подчёркивают, что пока к ним не поступала информация о том, что в результате взрыва кто-либо получил серьёзные травмы.

Позже Национальная полиция подтвердила, что в результате взрыва два человека получили лёгкие травмы, в частности повреждение слуха. Профсоюз UGT, в свою очередь, утверждает, что пострадавших — трое.

Как пишет издание, с момента вторжения в Украину одним из основных направлений деятельности предприятия, расположенного в Гранаде, является производство боеприпасов различных размеров и компонентов ракет для поставок Украине.

Напомним

В Германии в ночь на пятницу на строительной площадке оборонной компании Rheinmetall возле аэропорта "Кассель-Кальден" сгорели три строительные машины.

Павел Башинский

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