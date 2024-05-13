Зеленський днями відвідає Іспанію для підписання безпекової угоди - ЗМІ

ukenru
17:57 • 51941 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 74069 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 85369 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 187878 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 140807 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 136035 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 128023 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120346 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112228 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129985 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 128901 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 99645 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 104941 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 114386 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 84007 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 187827 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 355731 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 424079 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 433930 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 344568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 74037 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 104952 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 99663 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 90851 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103139 перегляди
Актуальне
Зеленський днями відвідає Іспанію для підписання безпекової угоди - ЗМІ

Зеленський днями відвідає Іспанію для підписання безпекової угоди - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19221 перегляди

Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати з Мадридом двосторонню угоду про безпеку, яка забезпечить довгострокову військову підтримку України та співпрацю у сфері оборони, розвідки, санкцій проти Росії та переслідування воєнних злочинів.

Найближчими днями президент України Володимир відвідає Іспанію для підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Мадридом. Про це з посиланням на власні джерела передає El Pais, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча в жовтні минулого року він уже був присутній на саміті Європейського політичного співтовариства у Гранаді. 

Як пише видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, подібна до тих, які Київ уже підписав зі Сполученим Королівством, Німеччиною, Францією, Італією, Данією чи Канадою.

Мета документа в тому, щоб гарантувати стійку довгострокову військову підтримку та служити мостом до повноправного членства у НАТО та ЄС.

Джерела видання стверджують, що переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені. Очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

Україна та Іспанія провели переговори щодо двосторонньої безпекової угоди. В ОП повідомили деталі16.04.24, 18:45 • 20084 перегляди

Доповнення

У El Pais пояснюють, що угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Також угода зобов'язує Іспанію сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

Окрім того, Мадрид повинен бути зберігати економічні санкції проти рф та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у переслідуванні воєнних злочинців.

Іспанські компанії також постачатимуть системи протиповітряного спостереження та дистанційні станції озброєння для захисту від безпілотників.

У виданні допускають, що військова допомога від Іспанії буде передаватись через НАТО. 

Нагадаємо

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
el-paisEl País
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
hranadaГранада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ispaniiaІспанія
madrydМадрид
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97