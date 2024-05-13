Зеленський днями відвідає Іспанію для підписання безпекової угоди - ЗМІ
Київ • УНН
Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати з Мадридом двосторонню угоду про безпеку, яка забезпечить довгострокову військову підтримку України та співпрацю у сфері оборони, розвідки, санкцій проти Росії та переслідування воєнних злочинів.
Найближчими днями президент України Володимир відвідає Іспанію для підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Мадридом. Про це з посиланням на власні джерела передає El Pais, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча в жовтні минулого року він уже був присутній на саміті Європейського політичного співтовариства у Гранаді.
Як пише видання, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, подібна до тих, які Київ уже підписав зі Сполученим Королівством, Німеччиною, Францією, Італією, Данією чи Канадою.
Мета документа в тому, щоб гарантувати стійку довгострокову військову підтримку та служити мостом до повноправного членства у НАТО та ЄС.
Джерела видання стверджують, що переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені. Очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.
Україна та Іспанія провели переговори щодо двосторонньої безпекової угоди. В ОП повідомили деталі16.04.24, 18:45 • 20084 перегляди
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У El Pais пояснюють, що угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.
Також угода зобов'язує Іспанію сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.
Окрім того, Мадрид повинен бути зберігати економічні санкції проти рф та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у переслідуванні воєнних злочинців.
Іспанські компанії також постачатимуть системи протиповітряного спостереження та дистанційні станції озброєння для захисту від безпілотників.
У виданні допускають, що військова допомога від Іспанії буде передаватись через НАТО.
Нагадаємо
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками