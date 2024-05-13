Зеленский на днях посетит Испанию для подписания соглашения по безопасности - СМИ

В ближайшие дни президент Украины Владимир посетит Испанию для подписания двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Мадридом. Об этом со ссылкой на собственные источники передает El Pais, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это будет первый двусторонний визит Зеленского в Испанию, хотя в октябре прошлого года он уже присутствовал на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Как пишет издание, соглашение о безопасности, которое подпишут Санчес и Зеленский, подобно тем, которые Киев уже подписал с Соединенным Королевством, Германией, Францией, Италией, Данией или Канадой.

Цель документа в том, чтобы гарантировать устойчивую долгосрочную военную поддержку и служить мостом к полноправному членству в НАТО и ЕС.

Источники издания утверждают, что переговоры о подписании этого соглашения начались в начале марта и уже завершены. Ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, но не будет представлено на ратификацию Конгресса, поскольку оно не имеет юридического статуса международного договора.

Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Дополнение

В El Pais объясняют, что соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву посредством поставок оружия, подготовки более чем 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале в Сарагосе.

Также соглашение обязывает Испанию способствовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

Кроме того, Мадрид должен быть сохранять экономические санкции против РФ и сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в преследовании военных преступников.

Испанские компании также будут поставлять системы противовоздушного наблюдения и дистанционные станции вооружения для защиты от беспилотников.

В издании допускают, что военная помощь от Испании будет передаваться через НАТО.

Напомним

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками