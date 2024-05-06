Україна вже отримала від союзників ракети до ППО Patriot - міністерка оборони Іспанії
Київ • УНН
Україна вже отримала ракети ППО Patriot від Іспанії та інших західних союзників для захисту від російських атак.
Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає El Mundo, пише УНН.
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Під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці, Маргарита Роблес підтвердила, що Україна вже отримала ракети до ППО Patriot.
Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від росії,
Вона також зауважила, що всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна - це країна, яка зазнала вторгнення з боку путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.
Нагадаємо
Шольц закликає партнерів надати Україні більше систем ППО Patriot зі своїх наявних запасів, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.