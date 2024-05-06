Украина уже получила от союзников ракеты к ПВО Patriot - министр обороны Испании

Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает El Mundo, пишет УНН.

Детали

Во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы, Маргарита Роблес подтвердила, что Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot.

Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от россии, - пояснила Роблес .

Она также отметила, что все должны четко осознавать, что Украина - это страна, которая подверглась вторжению со стороны путина, который совершает большие массовые убийства и не намерен устанавливать никаких ограничений.

Напомним

Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.