Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Украинская сторона провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Украинскую официальную делегацию, в соответствии с указом Президента, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Стороны продолжили работу над проектом документа и усилили его ключевые положения.

"Рад отметить, что соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями, в частности в связи с тесными отношениями Испании со странами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки", - отметил Игорь Жовква.

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Делегации согласовали график переговоров и будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения.