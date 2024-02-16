Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст

Офис Президента обнародовал текст подписанного между Украиной и Германией соглашения по безопасности. В нем сообщается, что ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения с даты его подписания, сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В соглашении отмечается, что Украина и Германия решительно осуждают агрессивную войну России против Украины, которой рф серьезно нарушает международное право, включая Устав ООН. Также говорится о том, что Германия непоколебима в своей поддержке территориальной целостности Украины в пределах границ, международно признанных с 1991 года.

Германия намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить ее свободное и демократическое будущее, позволить Украине продолжать оказывать услуги своему народу, поддерживать функционирующую украинскую экономику и сдерживать будущую российскую агрессию - говорится в тексте соглашения.

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I. Сфера применения

1. Настоящее Соглашение заключается в развитие Совместной декларации, провозглашенной Германией и другими членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой в дальнейшем присоединились еще 25 государств.

2. Этим Соглашением Украина и Германия решили подтвердить, углубить и расширить свое сотрудничество и партнерство, которое основывается на общих интересах в защите международного права и правопорядка и мира и защите основополагающих прав и свобод человека.

3. Германия намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить ее свободное и демократическое будущее, позволить Украине продолжать оказывать услуги своему народу, поддерживать функционирующую украинскую экономику и сдерживать будущую российскую агрессию.

4. Германия напоминает, что национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения немецкого Бундестага.

II. Безопасность и военная помощь

1. С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по самозащите столько, сколько потребуется. Участники напоминают о неотъемлемом праве государств на индивидуальную и коллективную самооборону и незаконности всех попыток изменения границ силой. Они подтверждают, что безопасность Украины является составляющей евроатлантической и мировой безопасности.

2. Германия подчеркивает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку украинским Силам безопасности и обороны с целью полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также оснащения и тренировки будущих Сил обороны Украины с целью формирования возможностей, в которых они будут нуждаться в своих усилиях по повышению устойчивости Украины, которая будет достаточной для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления.

3. Германия будет продолжать содействовать совместным закупкам и другим формам сотрудничества в сфере вооружений вместе с европейскими и международными партнерами с целью укрепления Сил безопасности и обороны Украины, в частности по модели ведущего государства, и будет поощрять широкое международное участие в этих продолжающихся немецких усилиях в сфере закупок. Германия будет постоянно оценивать потенциальную синергию и экономию от масштаба своих национальных военных закупок в пользу украинских Сил безопасности и обороны. Вместе с другими международными партнерами Германия будет продолжать участвовать и активно работать в таких международных форматах, как Контактная группа по вопросам обороны Украины "Рамштайн", с целью тесной координации международной военной поддержки Украины.

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4. Участники признают, что военная поддержка, предоставленная Германией, будет использоваться только в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и в строгом соответствии со всеми применимыми обязательствами для обоих Участников по международному праву. Любая военная поддержка будет связана соглашениями о конечном использовании. Участники разделяют мнение о необходимости избежания незаконного перенаправления военной продукции. Германия признает усилия украинской стороны и международных партнеров по предотвращению этого и намерена поддерживать такие усилия, где это необходимо, путем создания соответствующей программы мониторинга конечного использования и предоставления необходимого оборудования.

5. В 2022 году Германия предоставила Украине военную помощь общей стоимостью 1,68 миллиарда евро в рамках инициативы Федерального правительства по развитию потенциала безопасности. В 2023 году Германия предоставила военную помощь общей стоимостью более 5 миллиардов евро. В 2024 году Германия решила предоставить финансовые средства на военную помощь на общую сумму 7,1 миллиарда евро. Более того, с 2022 года были предоставлены дополнительные разрешения на принятие обязательств на последующие годы на сумму в несколько миллиардов евро.

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6. Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

Способности будущих Сил обороны Украины

1. Участники разделяют цель создания современных, оперативно совместимых и устойчивых Сил обороны Украины. Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины, включая (но не ограничиваясь): разработку концепции будущих Сил обороны, переход к согласованным оперативным концепциям и процедурам, командно-штабную подготовку, повышение совместимости и оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами.

2. Участники будут работать вместе над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем, путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, включая боеприпасы, и другим ключевым возможностям, а также способствуя повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами.

3. Германия будет продолжать поддерживать Инициативу будущих Сил обороны Украины, взяла на себя ведущую роль в Коалиции возможностей "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона" и осуществляет значительный вклад в другие коалиции возможностей, такие как "Артиллерия", "Бронетехника", "Морская безопасность", "Информационные технологии", "Беспилотники" и "Разминирование". Как количество коалиций возможностей, так и способ участия в них могут быть расширены в будущем и включать другие коалиции возможностей.

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4. Германия будет поддерживать планы и структуры управления коалиций возможностей как для создания будущих сил, так и для того, чтобы обеспечить большую согласованность в обеспечении возможностей в продолжающейся войне. Германия вместе с другими международными партнерами работает над разработкой структуры управления для коалиций возможностей. Все коалиции возможностей будут способствовать улучшению оперативной совместимости Вооруженных Сил Украины и сил НАТО.

Тренировка и обучение

1. Германия будет продолжать и, при необходимости, расширять свою поддержку в укреплении потенциала личного состава Сил безопасности и обороны Украины, в частности, но не исключительно, в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи. Германия стремится обеспечить индивидуальное и коллективное обучение для украинских военных, включая программы подготовки инструкторов, в частности по системам вооружений, поставляемых Германией. Обучение также будет способствовать повышению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами. Обучение будет проходить в тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС и НАТО и в соответствии с действующим национальным законодательством, законодательством ЕС и международным правом.

2. Германия также обеспечит, по требованию, обучение и тренировки для инструкторов правоохранительных органов, таких как Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины, и продолжит оказывать материальную поддержку партнерским ведомствам в правоохранительной сфере.

Оборонная промышленность

1. Участники признают важность сотрудничества оборонных предприятий. Германия будет изучать пути поощрения и содействия привлечению своей оборонной промышленности к развитию оборонно-промышленной базы Украины, в том числе путем осуществления немецких промышленных инвестиций и создания соответствующих стимулов для инвестирования, а также пытаться определить возможности для более тесного оборонно-промышленного партнерства и сотрудничества, в том числе с целью получения взаимной коммерческой выгоды и координации. Германия будет работать с Украиной над усилением усилий, направленных на уменьшение существующих барьеров для сотрудничества, поощрение ее оборонной промышленности к инвестициям, принимая во внимание общую ситуацию с безопасностью и законные интересы своей промышленности, в том числе путем оценки вариантов поддержки локализации производства в Украине, а также изучения возможностей для совместного производства.

2. Германия рассмотрит вместе с Украиной меры по устранению существующих узких мест в цепочках поставок, которые препятствуют развитию потенциала и возможностей как Германии, так и Украины в производстве приоритетных видов вооружений и боеприпасов.

3. Германия будет поощрять свою оборонную промышленность к сотрудничеству с Украиной, оказывать ей помощь в определении потенциальных сфер сотрудничества, а также продолжать изучать возможность локализации ремонта и технического обслуживания в Украине, принимая во внимание общую ситуацию с безопасностью и законные интересы своей промышленности. Германия будет работать с Украиной над усилением защиты переданных технологий и прав интеллектуальной собственности. В то же время, Украина будет защищать эти технологии и интеллектуальную собственность.

4. Германия и Украина рассмотрят пути, которые позволят оборонной промышленности Украины эффективно способствовать восстановлению ее территориальной целостности, выступать главным двигателем экономического восстановления и способствовать эффективному сдерживанию будущей агрессии, а также согласованию стандартов и улучшению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами.

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Реформа сектора безопасности и обороны

1. Германия признает значительный прогресс, достигнутый Украиной во внедрении реформ в секторе безопасности и обороны. Украина подтверждает, что она будет продолжать внедрять комплексные демократические реформы сектора безопасности и обороны, в частности:

продвигать оборонные реформы и модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над сектором безопасности, и

повышать эффективность и прозрачность оборонных институтов и промышленности Украины.

2. Германия будет продолжать оказывать помощь и консультации по реформированию и дальнейшему развитию будущих Сил обороны Украины как на двустороннем уровне, так и с партнерами.

Противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам (ХБРЯ), а также кибер- и гибридным угрозам

1. Участники намерены и в дальнейшем расширять существующее двустороннее сотрудничество с целью усиления устойчивости Украины к рискам, связанным с ядерным, биологическим и химическим оружием. В частности, Германия намерена продолжать оказывать поддержку Украине в повышении ядерной безопасности и защищенности ее атомных электростанций, развитии ее возможностей гражданской защиты от рисков, связанных с ХБРЯ, и усилении ее устойчивости к рискам в сфере биозащиты.

Германия и Украина намерены идентифицировать, выявлять и противодействовать гибридным угрозам, а также сдерживать и предупреждать российскую конвенционную агрессию, шпионаж и гибридную войну. Участники будут совместно работать над защитой ИТ-инфраструктуры от кибератак, поддерживая модернизацию и реформирование архитектуры безопасности и разведки Украины, в том числе по вопросам кибер- и информационной безопасности, а также предоставление международной технической помощи Украине. Участники стремятся усилить свою устойчивость и сотрудничество между правоохранительными органами в отношении кибератак, киберпреступности и дезинформации, а также предоставлять безопасные государственные услуги онлайн. Участники будут продолжать сотрудничество в обеспечении подготовки украинских экспертов по кибербезопасности на основе стандартов ЕС в сфере ИТ-безопасности.

2. Участники намерены усилить сотрудничество с целью противодействия угрозам информационной безопасности, включая пропаганду и другие формы иностранного злонамеренного вмешательства, включая дезинформацию.

Сотрудничество в сфере разведки и безопасности

Участники будут усиливать сотрудничество в сфере разведки и безопасности в соответствии с применимыми правовыми требованиями и возможностями. Это будет достигнуто путем, но не ограничиваясь, обмена разведывательной информацией и сотрудничества, в том числе в сфере контрразведки.

III. Экономическая стабильность, устойчивость и восстановление, устойчивое развитие

Экономическое сотрудничество

1. С целью укрепления и расширения существующего экономического сотрудничества Участники стремятся достичь своего социально-экономического благосостояния, содействия развитию малых и средних предприятий (МСП) и будут обеспечивать надежную правовую и институциональную основу для значительных инвестиций частного сектора, экономического процветания и экономической интеграции Украины, а также благоприятной бизнес-среды для внутренних и международных инвестиций в Украину.

2. Учитывая европейскую перспективу Украины, Германия будет оказывать помощь Украине в гармонизации ее законодательства со стандартами ЕС. Кроме того, предполагается интенсификация сотрудничества в таких сферах, как строительная отрасль, кибербезопасность, цифровая трансформация / Индустрия 4.0, химическая промышленность, электроника / электротехника, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, оружейная промышленность и "зеленая" энергетика / водородная энергетика.

3. В дополнение к тесному и регулярному политическому диалогу это Соглашение должно способствовать, среди прочего, межчеловеческим обменам передовым опытом и знаниями с целью поощрения взаимного обучения, совместной разработки эффективных политик; двусторонней торговле и инвестициям; а также совместным исследованиям, разработкам и презентациям.

Устойчивость энергетической и другой критической инфраструктуры

1. Безопасность энергоснабжения остается решающей для устойчивости Украины. Опираясь на поддержку энергетической инфраструктуры Украины со стороны "Группы семи+", Германия будет продолжать оказывать долгосрочную поддержку энергетическому сектору Украины в целом, уделяя особое внимание переходу к "зеленой" энергетике.

2. Участники будут работать над ускорением как выполнения краткосрочных обязательств, так и достижением долгосрочных целей по нулевому уровню выбросов в экономике в целом, определять сферы для усиления двустороннего сотрудничества и способствовать развитию энергоэффективности, возобновляемой энергетики, а также инновационных и устойчивых энергетических и климатических технологий и услуг с целью поддержки экономического роста и создания высокооплачиваемых рабочих мест в обеих странах. Германия будет поддерживать Украину в повышении устойчивости ее критически важной инфраструктуры, в частности энерго-, водо- и теплоснабжения.

3. Германия будет способствовать развитию возможностей Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, а также доступу украинских специалистов к соответствующим международным программам. Германия будет привлекать украинских специалистов, имеющих опыт в сфере защиты критической инфраструктуры, к реализации соответствующих проектов на своей территории и в странах-партнерах. Участники начнут совместные образовательные и учебные программы для специалистов в сфере защиты критической инфраструктуры.

4. Германия будет работать с Украиной над определением источников финансирования грантовых программ, направленных на развитие защиты и устойчивости критической инфраструктуры в различных секторах.

5. Участники будут способствовать развитию возможностей Украины по защите, сдерживанию и реагированию на угрозы критической инфраструктуре путем содействия доступности современных технологических решений в сфере защиты критической инфраструктуры для ее субъектов кибербезопасности, в том числе путем предоставления международной технической помощи Украине.

Информационная безопасность

1. Участники продолжат взаимное сотрудничество в сфере противодействия информационным российским и любым другим манипуляциям и пропаганде.

2. Они совместно будут способствовать развитию возможностей Украины по противодействию угрозам информационной безопасности, принимать совместные меры по противодействию дезинформации со стороны иностранных государств и организаций, стремиться к разработке совместных образовательных и учебных программ для специалистов в сфере стратегических коммуникаций и публичной дипломатии, регулярному обмену опытом и проведению профессиональных мероприятий с участием экспертов в сфере стратегических коммуникаций и публичной дипломатии.

Сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью

1. Участники признают, что опасная организованная преступность (НОЗ), в частности незаконное финансирование действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, ее внутренней стабильности, а также другие виды НОЗ представляют угрозу для украинского общества.

2. Участники намерены принимать меры для противодействия деятельности НОЗ, в частности лицам и группам, которые пытаются инфильтрироваться в украинское общество, имеют криминальное влияние в отдельных регионах, в том числе временно оккупированных, и активно используются как инструмент "гибридной войны" для противодействия процессам восстановления и примирения в Украине.

3. С целью противодействия всем видам деятельности НОЗ Участники будут принимать меры по:

проведение совместных операций по выявлению и пресечению деятельности НОЗ;

анализа криминогенной ситуации в странах и определения основных рисков со стороны НОЗ;

выявление активов, которые могут быть арестованы в уголовных производствах или признаны необоснованными активами;

создание совместных рабочих групп и совместных следственных групп прокуроров и других сторон;

содействие проведению обучения и обмена лучшими практиками.

4. Вышеупомянутые меры не являются исчерпывающими, и Участники могут применять другие формы сотрудничества для достижения своих целей в борьбе с НОЗ.

Восстановление, отстройка и устойчивое развитие

1. Германия вместе со своими международными и европейскими партнерами и в тесной координации с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами будет продолжать поддерживать Украину на ее пути от быстрого к долгосрочному восстановлению, согласовывая эти усилия с европейской перспективой Украины и ее статусом страны - кандидата на вступление в ЕС. Поэтому Германия и Украина будут продолжать укреплять Межведомственную донорскую координационную платформу, инициированную "Группой семи", а также другие координационные механизмы для совместных международных усилий по восстановлению и поощрять реализацию повестки дня реформ в Украине, а также рост, стимулируемый частным сектором.

2. Германия вносит значительный вклад в гуманитарное и военное разминирование в Украине. Участники признают необходимость объединения усилий, направленных на защиту населения и территорий Украины от негативных последствий, вызванных минами и взрывоопасными остатками военных действий в результате российской вооруженной агрессии и смягчения разрушительных последствий после ее завершения. Учитывая чрезвычайный масштаб вызова, вызванного массовым загрязнением Россией украинской земли минами, боеприпасами и другими взрывоопасными предметами, Германия намерена и в дальнейшем предоставлять значительное финансирование усилиям по гуманитарному разминированию вместе с партнерами. Германия в сотрудничестве с другими партнерами будет поддерживать Украину в разработке и соблюдении международных стандартов разминирования в ее операциях.

3. Германия будет продолжать поддерживать восстановление и реконструкцию с целью поддержки использования возобновляемых материалов и возобновляемых источников энергии, применения безопасных и устойчивых климатически нейтральных технологий и защиты природных ресурсов и уязвимой окружающей среды Украины. Поэтому Участники также будут использовать инновационные подходы к восстановлению и поддерживать цифровую трансформацию, а также энергоэффективность и переход к "зеленой" энергетике. Они соглашаются, что процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины и международному сообществу.

4. Участники подчеркивают важность привлечения частного сектора, а также гражданского общества и общин как двигателей амбициозного, инклюзивного, децентрализованного процесса восстановления. Участники имеют целью способствовать обмену между бизнесом и гражданским обществом между двумя странами. Германия стремится поддерживать Украину, предлагая экспертные консультации по вопросам надлежащего корпоративного управления, проактивного управления государственными компаниями, приватизации государственных компаний и профессионального управления средствами на восстановление. Это включает развитие потенциала с особым акцентом на развитие и финансирование МСП, опираясь на успешные существующие инициативы, такие как Фонд развития предпринимательства. Усилия также будут направлены на образование, профессиональную подготовку, психосоциальные потребности для преодоления травм, поддержку здравоохранения и помощь уязвимым слоям населения, включая ветеранов.

Гуманитарная помощь, гражданская защита и устойчивость

1. Участники подтверждают, что, поскольку Украина начинает быстрое восстановление и реконструкцию, они обеспечат продолжение предоставления хорошо скоординированной гуманитарной помощи, спасающей жизни, там, где она необходима. Участники будут работать вместе для обеспечения более приоритетного, целенаправленного гуманитарного реагирования, которое будет предоставляться тем, кто в нем больше всего нуждается, в том числе в труднодоступных районах.

2. Участники подтверждают цель укрепления устойчивости Украинского государства и его гражданской обороны. Германия продолжит свою стабилизационную деятельность, особенно в освобожденных и прифронтовых районах. Немецкая поддержка будет включать реагирование на неотложные потребности, например, путем предоставления защитного снаряжения, содействие расследованию и документированию нарушений прав человека и военных преступлений в связи с агрессивной войной России против Украины, а также поддержку гражданского общества Украины.

Компенсация потерь, ущерба и убытков, вызванных российской агрессией

1. Участники подтверждают, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за ущерб, нанесенный на территории Украины. Российские суверенные активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Российская Федерация не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Германия, работая со своими партнерами в Европейском Союзе и в рамках "Группы семи", стремится и в дальнейшем использовать все законные пути, с помощью которых доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Украины, в соответствии с европейским и международным правом.

2. Участники признают необходимость создания международного компенсационного механизма для предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванные российской агрессией, как это предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, принятым Резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res(2023)3. Участники будут продолжать работать вместе с другими партнерами, в том числе членами "Группы семи", над изучением всех возможных путей оказания помощи Украине в получении компенсации от России, согласно их соответствующим правовым системам и международному праву.

IV. Техническая и финансовая поддержка, реформы

Техническая и финансовая поддержка

1. Германия будет настойчиво поддерживать существующие международные и европейские структуры и институты в их усилиях по продолжению предоставления регулярной и предсказуемой финансовой поддержки Украине.

2. Участники намерены усилить сотрудничество в таможенной сфере, а также в сфере надзора за финансовым рынком, включая банки государственного сектора.

Процесс реформ в Украине

1. Участники подтверждают, что всеобъемлющая реформа является необходимой для евроатлантических стремлений Украины, а также для ее будущей безопасности, процветания, демократии и устойчивости ее институтов.

2. Украина будет продолжать свой амбициозный процесс реформ, уделяя особое внимание сферам реформ, определенным для вступления в Европейский Союз (ЕС) и изложенным в рекомендациях Европейской Комиссии от 8 ноября 2023 года, прежде всего правосудию, верховенству права, децентрализации, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, сектору безопасности и государственному управлению, которые подчеркивают приверженность Украины демократии и верховенству права, уважению прав человека и свободе средств массовой информации.

3. Все реформы будут осуществляться в соответствии с приоритетными направлениями реформ, определенными для вступления в ЕС, и критериями Международного валютного фонда (МВФ), а также в тесной координации с основными донорами, в частности международными финансовыми институтами, ЕС и "Группой семи". Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на этом пути.

V. Политическое сотрудничество

Справедливый мир

1. Участники признают, что Украина и вся Европа не будут в безопасности до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Поэтому Украина и Германия будут работать вместе для достижения справедливого и длительного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку.

2. Германия приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира на основе принципов украинской Формулы мира. Германия готова играть ведущую роль в осуществлении шагов, направленных на реализацию инициатив, которые отражают принципы Устава ООН.

Ответственность

1. Участники подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины. Они соглашаются с необходимостью обеспечить ответственность за такие преступления по международному праву, совершенные российским руководством и другими российскими гражданами, в частности военнослужащими российских вооруженных сил, на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровнях, а также обеспечить неизбирательное применение норм международного гуманитарного права с целью предотвращения будущих преступлений. Участники будут продолжать поддерживать работу Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда с целью обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях и других международных преступлениях с помощью независимых, эффективных и надежных правовых механизмов.

2. Участники разделяют убеждение о необходимости обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины и создания трибунала для обеспечения эффективной ответственности. Поэтому Германия будет продолжать свое участие в работе Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины.

3. Участники напоминают, что Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда, включая поправки по преступлению агрессии, принятые Конференцией по пересмотру Римского статута, состоявшейся в Кампале, Уганда, 11 июня 2010 года, Резолюцией RC/Res.6., как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, и на ее пути к членству в ЕС.

VI. Будущая агрессия

1. В случае будущего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из Участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

2. Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями и согласно международному и европейскому праву, она предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС относительно наложения на Россию экономических и других расходов, а также будет консультироваться с Украиной относительно ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

3. С целью обеспечения самого широкого и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Германия и Украина могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может со временем согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года.

VII. Двусторонние отношения и европейская интеграция

Двусторонние отношения

1. Участники и в дальнейшем будут развивать тесные и дружеские отношения во всех сферах на основе общих ценностей и непоколебимой солидарности перед лицом агрессивной войны России против Украины и общих угроз и вызовов.

2. Участники стремятся еще теснее сотрудничать в будущем в политической, экономической и культурной сферах. Будущее Украины и ее граждан связано с ЕС, и Германия и Украина будут сотрудничать ради сильной и объединенной Европы.

3. Участники будут углублять двусторонние отношения путем дальнейшего укрепления регулярных форматов консультаций.

Европейская поддержка, санкции и европейская интеграция

1. В дополнение к этому Соглашению Германия также будет способствовать текущей и будущей поддержке Украины со стороны ЕС.

2. Участники будут продолжать работать над тем, чтобы цена для России за ее агрессию продолжала расти, в том числе с помощью санкций и экспортного контроля. Участники признают важность санкций для ограничения доступа российской федерации к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессивной войне, для сокращения потоков доходов России и для сдерживания будущих нападений. Германия будет работать в рамках ЕС и "Группы семи" над поддержкой санкционного давления на Россию и борьбой с уклонением от санкций до тех пор, пока будет продолжаться агрессивная война России против Украины и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Германия будет добиваться решительных действий в рамках ЕС для борьбы со всеми формами обхода санкций, а также для усиления собственной внутренней устойчивости против связанных с Россией незаконных финансов и связанных с кремлем элит. Германия и Украина будут предоставлять друг другу актуальную информацию об основаниях для санкций, другую соответствующую информацию согласно соответствующим обязательствам.

3. Германия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и предоставлять практические указания.

4. Германия намерена поддерживать усилия Украины, направленные на гармонизацию с единым рынком ЕС, с общей целью вступления Украины в ЕС. С учетом общих ценностей, среди которых непоколебимая приверженность свободе, демократии и верховенству права, Германия и Украина будут регулярно пересматривать и обновлять имплементацию этого Соглашения в соответствии с международными и двусторонними обязательствами Украины.

5. Германия будет оставаться решительно настроенной поддерживать долгосрочные усилия Украины, направленные на обеспечение ее свободного и демократического будущего - столько, сколько потребуется.

VIII. Заключительные положения

Исполнительные и технические механизмы

Участники, в случае необходимости, определят уполномоченные органы для разработки и имплементации двусторонних соглашений в соответствии со сферами сотрудничества, определенных настоящим Соглашением.

Срок действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания.

Участники могут совместно принять решение о продлении срока действия настоящего Соглашения, сообщив об этом не позднее чем за 6 месяцев до окончания 10-летнего срока.

2. В то же время в соответствии с Совместной декларацией лидеров "Группы семи" от 12 июля 2023 года Участники разделяют мнение о том, что это Соглашение не препятствует пути Украины к будущему членству в Евроатлантическом сообществе.

3. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Участников, в письменной форме.

4. Положения настоящего Соглашения вступают в силу с момента его подписания.

5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любым Участником в любое время. Участник должен уведомить об этом другого Участника, направив ему письменное уведомление по меньшей мере за шесть месяцев до этого.