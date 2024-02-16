Германия и Украина заключили соглашение о безопасности: его подписали Шольц и Зеленский

Германия и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности, его подписали канцлер ФРГ Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

"Канцлер Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение в канцелярии в Берлине. По словам представителя правительства Германии, это "соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке" Украины, которая почти два года защищается от российского военного наступления", - говорится в сообщении.

Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии