Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Германию начал переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

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Как сообщается, лидеры будут говорить о дальнейшей поддержке Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

По итогам переговоров запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией.

Также, как сообщается, Зеленский и Шольц обсудят вопросы поддержки Украины на пути к обретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

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