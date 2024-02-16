Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  230396 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  246651 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  212701 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  206377 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216074 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250116 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Шольцем. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической, финансовой и безопасностной сферах, а также сотрудничество между странами и путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

Политика •   •  23081 просмотра
Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.

Общество •   •  21431 просмотра
Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе

Вице-премьер-министр Украины выразила уверенность, что американская помощь Украине продолжится, поскольку поддержка демократии во всем мире соответствует суверенным интересам Америки, хотя финансирование и сталкивается с политической борьбой.

Политика •   •  19394 просмотра
"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе

У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.

Новости Мира •   •  15778 просмотра
У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ

НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.

Политика •   •  16590 просмотра
НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ

Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.

Война •   •  16647 просмотра
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой

Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.

Общество •   •  17187 просмотра
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой

Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters

Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.

Экономика •   •  15783 просмотра
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters

В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено

Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.

Киев •   •  18888 просмотра
В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено

Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist

Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.

Экономика •   •  20058 просмотра
Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist