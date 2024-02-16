Зеленский начал европейское турне

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры в Германии и Франции относительно новой архитектуры безопасности для Украины, а также новых возможностей. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

У меня начинаются два важных дня. Встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности, Мюнхенская конференция по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, а также новые возможности. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить длительный мир. - написал Зеленский.

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Германия и Франция подпишут двусторонние соглашения по обязательствам в сфере безопасности с Украиной в пятницу, 16 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в свои столицы.