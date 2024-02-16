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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский начал европейское турне

Зеленский начал европейское турне

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 09:12  •  8258 просмотра

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В течение следующих двух дней Зеленский проведет переговоры в Германии и Франции, чтобы обсудить новую архитектуру безопасности для Украины и подписать двусторонние соглашения по безопасности с обеими странами.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры в Германии и Франции относительно новой архитектуры безопасности для Украины, а также новых возможностей. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН. 

У меня начинаются два важных дня. Встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности, Мюнхенская конференция по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, а также новые возможности. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить длительный мир.

- написал Зеленский.

Дополнение 

Германия и Франция подпишут двусторонние соглашения по обязательствам в сфере безопасности с Украиной в пятницу, 16 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в свои столицы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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