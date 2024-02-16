Зеленський розпочав європейське турне

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Протягом наступних двох днів Зеленський проведе переговори в Німеччині та Франції, щоб обговорити нову архітектуру безпеки для України та підписати двосторонні безпекові угоди з обома країнами.

Президент України Володимир Зеленський в найближчі два дні проведе переговори у Німеччині та Франції щодо нової архітектури безпеки для України, а також нових можливостей. Про це голова держави повідомив у соцмережах, передає УНН. 

У мене починаються два важливих дні. Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості, Мюнхенська безпекова конференція. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах і забезпечити тривалий мир

- написав Зеленський. 

Доповнення 

Німеччина та Франція підпишуть двосторонні угоди щодо зобов’язань у сфері безпеки з Україною в п’ятницю, 16 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до своїх столиць.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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