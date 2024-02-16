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Зеленський 16 лютого підпише двосторонні безпекові угоди з Німеччиною та Францією – Reuters

Зеленський 16 лютого підпише двосторонні безпекові угоди з Німеччиною та Францією – Reuters

Київ • УНН

 • 65901 перегляди

Зеленський підпише двосторонні безпекові угоди з Німеччиною та Францією 16 лютого під час візитів до їхніх столиць, щоб підтвердити довгострокову підтримку України.

Німеччина та Франція підпишуть двосторонні угоди щодо зобов’язань у сфері безпеки з Україною в п’ятницю, 16 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до своїх столиць. Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від двох урядів, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні вранці в п'ятницю.

У рамках цих переговорів буде підписано двосторонню угоду про гарантії безпеки та довгострокову підтримку

йдеться у повідомленні, додавши, що перед зустріччю з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський проведе спільну пресконференцію з Шольцем.

Після цього очікується, що український президент вилетить до Парижа для забезпечення подальших двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон "знову підтвердить рішучість Франції продовжувати надавати, у довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами, непохитну підтримку Україні та українському народу", — йдеться в повідомленні його офісу.

Доповнення

Оскільки Київ прагне до членства в НАТО та бореться з російським вторгненням, яке триває вже два роки, дипломати заявили, що Зеленський укладе двосторонні гарантії безпеки з Францією та Німеччиною цього тижня після початку переговорів у липні.

В офісі Макрона повідомили, що подробиці угоди будуть оприлюднені під час прес-конференції.

Очікувалося, що угода з Францією окреслить рамки для довгострокової гуманітарної та фінансової допомоги, підтримки реконструкції та військової підтримки. За словами двох дипломатів, обізнаних про переговори, Франція планує виділити 200 мільйонів євро на цивільні проекти, які будуть виконувати французькі компанії.

Очікується, що після візиту в Берлін і Париж Зеленський вирушить до Мюнхена, де планує виступити в суботу.

Париж заявив про намір підписати двосторонню угоду про безпеку під час візиту Зеленського15.02.24, 13:54 • 27025 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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