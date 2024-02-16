Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters

Германия и Франция подпишут двусторонние соглашения по обязательствам в сфере безопасности с Украиной в пятницу, 16 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в свои столицы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию от двух правительств, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине утром в пятницу.

В рамках этих переговоров будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке говорится в сообщении, добавив, что перед встречей с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Шольцем.

После этого ожидается, что украинский президент вылетит в Париж для обеспечения дальнейших двусторонних обязательств в сфере безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон "вновь подтвердит решимость Франции продолжать оказывать, в долгосрочной перспективе и со всеми своими партнерами, непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу", - говорится в сообщении его офиса.

Дополнение

Поскольку Киев стремится к членству в НАТО и борется с российским вторжением, которое продолжается уже два года, дипломаты заявили, что Зеленский заключит двусторонние гарантии безопасности с Францией и Германией на этой неделе после начала переговоров в июле.

В офисе Макрона сообщили, что подробности сделки будут обнародованы во время пресс-конференции.

Ожидалось, что соглашение с Францией очертит рамки для долгосрочной гуманитарной и финансовой помощи, поддержки реконструкции и военной поддержки. По словам двух дипломатов, осведомленных о переговорах, Франция планирует выделить 200 миллионов евро на гражданские проекты, которые будут выполнять французские компании.

Ожидается, что после визита в Берлин и Париж Зеленский отправится в Мюнхен, где планирует выступить в субботу.

Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского