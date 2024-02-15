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Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского

Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 11:54  •  4440 просмотра

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Президент Франции Макрон, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским, во время визита последнего в Париж.

Франция, как ожидается, подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в пятницу во время визита Президента Владимира Зеленского в Париж, со ссылкой на заявление офиса президента Франции сообщает AP, пишет УНН.

Детали

"Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Париже в рамках поездки, которая также пройдет по Германии", - говорится в сообщении AP.

Как отмечается, не было раскрыто конкретных подробностей соглашения, "которое будет подписано в Елисейском дворце".

В офисе президента Франции заявили, что этот визит станет для Макрона возможностью "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и со всеми своими партнерами".

Оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные потребности Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в ЕС, что Франция полностью поддерживает, говорится в заявлении.

Дополнение

Ранее в этом году Макрон заявил, что Франция ведет переговоры о двустороннем соглашении по модели, которую Украина недавно согласовала с Великобританией, которая рассчитана на 10 лет.

В заявлении говорится, что это будет третий визит Зеленского в Париж после вторжения россии в Украину почти два года назад после визитов в феврале и мае 2023 года.

Офис Президента Украины ранее сообщил, что Зеленский посетит Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем, и Францию в пятницу, 16 февраля.

На следующий день он также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет двусторонние встречи на ее полях, в том числе с вице-президентом США Камалой Харрис.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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