Зеленський відвідає Німеччину та Францію: зустрінеться з Шольцом та Макроном і виступить на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із лідерами цих країн Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном, а 17 лютого виступить на Мюнхенській конференції з безпеки, де проведе низку зустрічей, у тому числі з віцепрезиденткою США, повідомили у четвер в Офісі Президента, пише УНН.

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"16 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - ідеться у повідомленні.

"17 лютого Глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях", - додали в ОП.

Як зазначається, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News