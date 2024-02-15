Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции
Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.
В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке
Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей. Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.
Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов
Отчет Всемирного банка оценивает общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения россии в 486 миллиардов долларов США.
Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго
Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.
В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения
Украинские спецслужбы задержали инженера-конструктора, который планировал передать проекты военных кораблей в россию и Иран, чтобы помочь их военно-морской промышленности.
Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами
Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку
3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.
Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Конгресс США согласится в дальнейшем поддерживать Украину на фоне последствий блокирования помощи, предупредив, что если позволить Путину победить, мир станет более опасным.
США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico
Соединенные Штаты уже больше года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.
Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция
За минувшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 13 получили ранения.