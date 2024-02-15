Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  156758 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  156959 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  185176 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  231515 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  238768 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  225320 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324881 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356958 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.

Политика •   •  13597 просмотра
Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке

Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей. Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.

Общество •   •  12535 просмотра
В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов

Отчет Всемирного банка оценивает общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения россии в 486 миллиардов долларов США.

Война •   •  14049 просмотра
Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов

Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.

Криминал и ЧП •   •  11340 просмотра
Экс-заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества на более 519 млн грн в интересах Жеваго

В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

Украинские спецслужбы задержали инженера-конструктора, который планировал передать проекты военных кораблей в россию и Иран, чтобы помочь их военно-морской промышленности.

Криминал и ЧП •   •  10728 просмотра
В Николаеве задержали инженера, который готовился передать спецслужбам рф и Ирана технологии военного кораблестроения

Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами

Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.

Война •   •  12521 просмотра
Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми катерами

"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.

Война •   •  13843 просмотра
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Конгресс США согласится в дальнейшем поддерживать Украину на фоне последствий блокирования помощи, предупредив, что если позволить Путину победить, мир станет более опасным.

Война •   •  16793 просмотра
Американское блокирование помощи Украине уже имеет "влияние" - Генсек НАТО

США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Соединенные Штаты уже больше года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.

Новости Мира •   •  12428 просмотра
США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

За минувшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 13 получили ранения.

Война •   •  14519 просмотра
Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция