Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с лидерами этих стран Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном, а 17 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, где проведет ряд встреч, в том числе с вице-президентом США, сообщили в четверг в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.

"17 февраля Глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях", - добавили в ОП.

Как отмечается, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

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