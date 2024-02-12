Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  240675 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  295245 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  250836 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  290058 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317734 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250373 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208502 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.

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Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

Сенатор Джеймс Вэнс утверждает, что законопроект о помощи Украине может связать руки президенту Трампу в случае его переизбрания. По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине.

Политика •   •  11993 просмотра
Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.

Война •   •  14559 просмотра
"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу

Пограничники в Украине сфотографировали рысь, которая патрулировала возле границы в Карпатах.

Общество •   •  19721 просмотра
В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу

Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

россии становится все труднее вербовать людей для будущих штурмов на Херсонщине из-за высоких потерь - 70% от предыдущих атак, по словам Гуменюк.

Война •   •  20831 просмотра
Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Украина готовится представить свое видение обеспечения безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции в феврале.

Политика •   •  20901 просмотра
Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка

На Житомирской трассе на выезде из Киева образовалась 5-километровая пробка из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля на Берестейском шоссе.

Общество •   •  22333 просмотра
ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка

Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.

Экономика •   •  20894 просмотра
Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.

Политика •   •  21412 просмотра
Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.

Экономика •   •  19774 просмотра
Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ