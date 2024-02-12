Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам, чтобы лоббировать помощь Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg News, передает УНН.

Детали

По данным издания, которые говорили людьми, осведомленных в вопросе поездок украинского Президента, Владимир Зеленский планирует лично наведаться в западноевропейские столицы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, в рамках поездки украинский Президент вероятно, посетит Париж и Берлин.

Представители правительств Франции и Германии отказались от комментариев. В офисе Зеленского не комментируют его график поездок из соображений безопасности.

Конференция же будет проходить с четверга по воскресенье. Отмечается, что украинский глава государства хочет обсудить с лидерами европейских стран военную поддержку для своего государства.

В издании отмечают, что поскольку поставки боеприпасов сокращаются, Зеленскому нужно обосновать необходимость более быстрой военной помощи, чтобы противостоять вторжению России. Вероятно, он будет настаивать на переговорах по гарантиям безопасности, - добавили источники издания.

Также обсуждаются встречи в Лондоне. Впрочем команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности, - отметил один из приближенных к Президенту.

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Контекст

Сейчас поддержка в более 60 миллиардов долларов от США остается приостановленной из-за возражений некоторых республиканцев накануне президентских выборов.

В то же время пауза в боевых действиях предоставляет России возможность снова пополнить войска и военные запасы, что в дальнейшем позволит россиянам нанести больший удар. Поэтому украинский Президент добивается гарантий безопасности от стран Большой семерки на случай, если текущая война закончится и Россия снова нападет. В прошлом месяце подписала свой первый такой договор с Великобританией.

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Напомним

В своем ежедневном вечернем видеообращении Зеленский сказал, что готовится поделиться видением Украины в Мюнхене на год, который он назвал "решающим".