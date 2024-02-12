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Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський

Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський

Київ • УНН

 • 106440 перегляди

Україна готується представити своє бачення забезпечення безпеки на майбутній Мюнхенській конференції в лютому.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

"Провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи в лютому. Зокрема, готуємося до Мюнхенської безпекової конференції – важливої не лише європейської, а й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця має значення і висловив вдячність усім у світі, хто це усвідомлює та усім, хто допомагає.

"Кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру так само, як і українці", - додав Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв раніше, що Україна на Мюнхенській конференції просуватиме надання далекобійних ракет і бойових літаків.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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